Végső határidő: ha csütörtökig nem egyeztet, nem jut hozzá a pénzéhez

Évente csaknem 30 ezer felnőtt nem éri meg a nyugdíjkorhatárt, és 60 éves kor felett már nemigen számíthatnak egészségre a magyarok – írja a 24.hu. Magyarországon az uniós csatlakozás utáni évtől, tehát 2005-től vannak adatok arról, mennyi a várható élettartamon belül az egészségben töltött idő. A statisztikai hivatal adatai az eltelt 14 évben jelentős javulás mutattak, de ha azt is figyelembe vesszük, hogy jelenleg 64 év a nyugdíjkorhatár, és ez 2022-re 65 év lesz, akkor az is nyilvánvaló, hogy várhatóan már évekkel a korhatár elérése előtt nem leszünk egészségesek. A portál kiemeli, hogy a születéskor várható életkor és az egészségesen várható életkor növekedése önmagában pozitív – összevetve más európai országokkal azonban az derül ki, hogy egyes országokban jóval tovább élhetnénk, és a születéskor becsült korból több lenne az egészséges évek száma is. Megnézték azt is, hogy a felnőtt magyarok közül hányan nem érik meg évente a nyugdíjkorhatárt – ők majdnem 30 ezren voltak, és döntő többségük, több mint 23 ezren már betöltötték az 50 évet. Akik elérik a nyugdíjkorhatárt, azok közül nem kevesen vannak, akik csak pár évig élvezhetik a megérdemelt pihenést, a 65 éves kort elérők közül ugyanis évente 13-14 ezren halnak meg öt éven belül. Összehasonlításul, a KSH adatai szerint 2015-ben összesen kevesebb mint 69 ezer, 2016-ban több mint 95 ezer, 2017-ben csaknem 73 ezer, 2018-ban pedig több mint 98 ezer új öregségi nyugdíjat állapítottak meg, amiben benne vannak a nyugdíjkorhatárt betöltöttek és a negyven munkaév után nyugdíjba vonuló nők is. Elég dermesztő, ha e mellé odatesszük, hogy átlagban mintegy 23 ezer 50 év feletti halt meg ebben az időszakban, vagyis a nyugdíjhoz közelebb álló korosztályokból ennyien nem lettek soha nyugdíjasok. Mint írják, ha hirtelen 70 évre emelkedne a nyugdíjkorhatár, akkor az eddigi adatok alapján évente 43-44 ezer ember nem érné meg, hogy nyugdíjas legyen. Közülük 37-38 ezer lehet az 50 év felettiek száma évente. Ha ez csak évek múlva következik be, valószínű, hogy valamivel kevesebben lesznek, akik még a nyugdíjazásuk előtt meghalnak, de nem sokkal. Az utóbbi négy évben az 50-59 éves korosztályból ugyan fokozatosan kevesebben haltak meg, de közben a 60-64 éves korosztályban nem volt kifejezett javulás, a 65-69 éves korúaknál pedig emelkedett a halálozások száma a KSH adatai szerint.