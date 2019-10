Horváth Csaba szerint nem sérül a zuglói átláthatóság

Szemenszedett hazugságnak nevezte az új zuglói polgármester az Átlátszó blog állításait, amelyek szerint a kerületi képviselő-testület alakuló ülésére beterjesztett szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) akár visszaélésekre is lehetőséget adó jogosítványokkal ruházza fel őt, egy másik javaslat pedig a vagyongazdálkodási bizottságot.

A szocialista Horváth Csaba lapunknak elmondta, azért van szükség az eddigi szabályzat átalakítására, mert az ötpárti összefogással elért siker után megváltozik a bizottságok összetétele és részben a szervezeti egységek feladata is. A felvetésre, hogy halaszthatatlan ügyekben a testülettől független döntési jogosítványt kap, ami a képviselők véleményével ellentétes határozatok megszületésére adhat esélyt, az önkormányzati politikus azt felelte: a lehetőséget az önkormányzati törvény azért tartalmazza, mert nem lehet minden üggyel megvárni a havonta, kéthavonta tartott képviselő-testületi üléseket, és túlnyomórészt nem kötelezettségvállalással, vagyis a költségvetési tervektől eltérő pénzkiadással járó kérdésekben élhet ezzel a jogával. Azt is hazugságnak tartja Horváth Csaba, hogy csökkenteni akarja a képviselő-testület jogosítványait a kerület vagyonát érintő ügyekben azzal, hogy megemelnék azt az értékhatárt, ami alatt a vagyongazdálkodási bizottság hozhat döntéseket a kerület ingatlanvagyonát, vagy a tulajdonában lévő ingóságokat érintő ügyekben. Az új zuglói polgármester szerint az elmúlt évek drasztikus ingatlanár emelkedése miatt van szükség arra, hogy 50 millióról 250 millió forintra emelkedjen az a határ, ami alatt egy ingatlan eladási vagy bérbeadási terveiről, a pályázat kiírásáról és annak feltételeiről, illetve a pályázat nyerteséről bizottsági döntés születhet. A szocialista politikus azt hangsúlyozta, hogy a bizottság ezt a három lépést csak azt követően teheti meg, ha az ingatlan a kerület vagyonpolitikai terveiben mint eladásra vagy kiadásra felhasználható vagyonrész szerepel és a bevétellel a költségvetés megalkotásakor is számolnak. Mivel pedig Zugló tervei, rendeletei és szerződései is nyilvánosak, az átláthatóság a döntéshozatal minden szintjén garantált – tette hozzá Horváth Csaba. A várospolitikus ugyanakkor elismerte, hogy a bizottsági szinten eldönthető ingóság-eladások értékhatárának 150 millió forintra emelésével ő sem ért egyet, mert szerinte sem érhet ennyit egy használt autó vagy irodabútor. A javaslatok szövegét a képviselők véleményezik, ahhoz módosító javaslatokat adhatnak be, ez sem lezárt kérdés – értékelte a helyzetet, majd azt kérte, a Zuglóval kapcsolatos ügyekben bátran keresse őt minden újságíró.