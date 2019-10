Fehérváron is nyert az FTC

A CSZKA Moszkva elleni idegenbeli Európa-liga-meccs után a listavezető vendégeként is nyert az FTC a labdarúgó NB I-ben.

Hatvankilenc órával a CSZKA Moszkva elleni 1-0-ás győzelem után a legnagyobb bajnoki rivális, a Fehérvár várt az FTC-re a labdarúgó NB I-ben. A rangadó elején nem látszott a vendégeken, hogy különösebben megviselte volna őket a moszkvai túra, ahol nemcsak a mérkőzés, hanem az utazás is megterhelő volt.

Kiegyenlített küzdelemben a hazai védők elaludtak a ferencvárosi szabadrúgásnál és Sigér Dávid megszerezte a vezetést a vendégeknek a 24. percben. A folytatásban nőtt a feszültség a pályán, a játékosok többször egymást rúgták a labda helyett. A ferencvárosiak magabiztosan őrizték előnyüket.

A második félidő első része is a vendégeké volt, Isael fantasztikus sarkalásos átadása után Sigér a 62. percben megszerezte második gólját. A hazaiak ritmust váltottak és az utolsó negyed órában beszorították a vendégeket, akiken ekkor jöttek ki a moszkvai kupacsata fáradalmai. Egymásután többen is görcsöt kaptak a vendégektől, egyedül a vendégek hálóőrén, Dibusz Dénesen nem látszottak a kimerültség jelei. A kapus az El-meccs után ezúttal is bravúros védésekkel járult hozzá csapata sikeréhez. A hazaiak Milanov révén a 86. percben csökkentették a különbséget, de az egyenlítéshez már nem volt elég idejük.

„Nagyon nehéz egy hét alatt három mérkőzést játszani – mondta a ferencvárosiak hivatalos honlapjának Szerhij Rebrov, a fővárosiak trénere a lefújás után. - A csapat ma igazi karaktert mutatott. Óriási köszönettel tartozunk a szurkolóinknak, hiszen láthattuk, hogy rengetegen kísértek el minket, és milyen szinten buzdították az együttest. Kemény meccsek után vagyunk, amelyeken sok erőt vesztettünk, de nagyon fontos volt ez a győzelem, és ez a három pont!” A ferencvárosiak fehérvári sikerüknek köszönhetően a vesztett pontok tekintetében már listavezetők, hiszen van egy elmaradt meccsük a Debrecen ellen (ezt áprilisban pótolják).

Az újonc Zalaegerszeg gól nélküli döntetlent ért el az Újpest otthonában, a két együttesnek ez volt a hetvenhetedik egymás elleni találkozója, első alkalommal fordult elő, hogy nem született gól. A zalaegerszegiek ezen kívül olyasmit tudnak, ami valószínűleg világ szinten is egyedülálló: pozitív gólkülönbséggel állnak a kiesést jelentő utolsó előtti helyen a tabellán.