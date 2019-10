Elhagyta az MSZP-t Botka László

Kövér László a végtelenségig korlátozta az újságírók munkáját.

Riasztotta az Európa Tanácsot (ET) két nemzetközi civil szervezet a magyar újságírók parlamenti munkájának korlátozása miatt. A Nemzetközi Sajtó Intézet (IPI) és a 19. cikkely nevű szervezet a páneurópai emberi jogi intézménynek az újságírók védelmét és biztonságát előmozdító platformján tette közzé az új szabályokat is részletesen bemutató felhívását. Mint fogalmaznak: az előírások súlyosan korlátozzák az újságírók lehetőségét, hogy kérdéseket tegyenek fel a képviselőknek és ellenőrizzék a parlament munkáját. Mint a Népszava is beszámolt róla, Kövér László házelnök rendelettel módosította a sajtótudósítás szabályait az Országgyűlésben. A friss szabályok korlátozzák az újságírók szabad mozgását és tevékenységét a Parlament épületében és a Képviselői Irodaházban egyaránt . Az ET médiaplatformja egy olyan nyilvános tér, amely megkönnyíti a médiaszabadsággal és az újságírók biztonságával kapcsolatos információk összegyűjtését, feldolgozását és terjesztését az Európa Tanács tagállamaiban. Lehetővé teszi a szervezet időben történő, szisztematikusabb riasztását, valamint szükség esetén az időszerű és összehangolt fellépést. A platformon 12 nemzetközi nem kormányzati szervezet és újságíró szövetség tehet közzé riasztásokat, ha úgy ítéli meg, hogy a fejlemények komoly aggodalomra adnak okot egy-egy országban. A korai előrejelzésre az Európa Tanács valamint az érintett tagállam is válaszolhat, és jelentést készíthet arról, hogy milyen intézkedéseket tett a probléma megoldásáért.