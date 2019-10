Gyilkosság Bátán - elfogták a feltételezett elkövetőt

A férfi másodjára is lecsapott, de ekkor nem járt szerencsével, néhány járókelő fogta le a rendőrök érkezéséig.

Elkaphatták a rendőrök azt a férfit, aki - mint korábban a Népszava is beszámolt róla – szeptemberben sokkolóval ugrott be pénzt váltani egy Bajcsy-Zsilinszky úti irodába, és az idős alkalmazottat megfélemlítve több millió forintot zsákmányolt.

A gyanú szerint október 27-én reggel újra lecsapott, ezúttal egy Andrássy úti pénzváltót szemelt ki, és az üzlethelyiség nyitásakor támadta meg az ott dolgozó nőt – őt is sokkolóval fenyegette, és többször meg is ütötte, írja a police.hu . Az asszony azonban megnyomta a pánikgombot, a támadó pedig pénz nélkül, sokkolóját eldobva futott el a helyszínről: nem jutott messzire, két járókelő ugyanis látta az esetet, és a rendőrök érkezéséig visszatartották a férfit. A terézvárosi rendőrök percek alatt a helyszínre értek és elfogták a 49 éves budapesti M. Tamást, akiről ezután derült ki, hogy köze lehet szeptemberi rabláshoz. A BRFK rablási osztályának nyomozói a férfit felfegyverkezve elkövetett rablás és felfegyverkezve elkövetett rablás kísérletének gyanújával hallgatták ki; M. Tamás őrizetbe került, és várhatóan elrendelik letartóztatását is.