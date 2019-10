Éppen egy éve fogadta el az Országgyűlés kormánypárti többsége a lakástakarékpénztári megtakarítások állami támogatásának megszüntetését, bár a korábbi szerződések feltételei életben maradtak. Akkor a piac úgy vélekedett, a megtakarítási formával együtt vége a társaságoknak is. Az Aegon valóban kiszállt – ügyfélállományát épp a napokban vette át a piacon részesedését ezzel 14 százalékra növelő Erste Lakástakarék. A pénztári betétállomány mintegy harmadát magáénak tudó OTP Lakástakarékpénztár, valamint a mintegy 900 ezer ügyfelével és országos lefedettséget biztosító értékesítési hálózatával piacvezető Fundamenta új üzletágak felé nyitott és újabb termékekkel jelentkezett. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. hétfői tájékoztatóján kiderült, az eltelt egy év alatt a társaság szerződéses állománya 12 százalékkal nőtt, a lakáshitelezésben pedig 15 százalékos piaci részesedést ért el. A kezelt lakásszámlák és hitelszerződések együttes állománya megközelíti a 3800 milliárd forintot. Morafcsik László vezérigazgató-helyettes elmondta, az otthonteremtés egyre több területén jelennek meg, emellett az államapapír közvetítésben is jól teljesítenek. A Fundamenta a napelemtelepítést közvetítő üzletág beindítása után Budapesten az ingatlanközvetítés piacára is belépett.