A hátsó ajtón jön vissza Putyin

Látványos külpolitikai sikereket könyvelhetett el az utóbbi időben az elvben nyugati karanténba helyezett, most viszont ismét Budapestre látogató orosz elnök.

Hogy hosszú távon mennyire lehet sikeres Vlagyimir Putyin külpolitikája, mennyire látszat vagy valóság Oroszország geopolitikai térnyerése, a rról már megoszlanak a szakértői vélemények. Számos tényező az ő malmára hajtotta a vizet, de mindenekelőtt talán Donald Trump amerikai elnök ámokfutásának és az Európai Unió egyértelmű külpolitikája hiányának köszönheti viszonylag könnyen elért diplomáciai sikereit. Ebben a térnyerésben Magyarország és a magyar kormányfő kétségtelenül hasznos eszköz évek óta. Orbán Viktor kiválóan alkalmas arra, hogy akadályozza az Európai Unió egységes külpolitikai irányvonalának kialakítását, és lehetőséget adjon az orosz elnöknek, hogy felmutathassa a nagyvilág előtt, ő nem minden uniós országban persona non grata. Moszkva és a Nyugat viszonya már a Krím-félsziget orosz bekebelezése előtt is rohamosan romlott a putyini rezsim egyre inkább önkényuralmivá válása miatt, a 2014-es annexió és a kelet-ukrajnai orosz beavatkozás miatti szankciók azonban új fejezetet nyitottak ebben a viszonyban. Putyin gyorsan kompenzálni tudott: a szíriai orosz katonai beavatkozással egyértelművé tette, hogy Oroszország nélkül nincs szíriai rendezés, a Kremllel számolni kell a Közel-Keleten. A pálya azonban igazából Donald Trump 2016-os hatalomra jutásával nyílt meg előtte több fronton is. Miután 2017 januárjában Trump beköltözött a Fehér Házba, sorra adta fel a magas labdákat Putyinnak. Először a csendes-óceáni térség szabadkereskedelmi egyezményéből léptette ki Amerikát, megnyitva az utat ebben a térségben is Putyin előtt. Időközben látványosan megerősödött az orosz-kínai stratégiai kapcsolat, sőt, történelmi jelentőségű közeledés ment végbe az orosz-japán kapcsolatokban is. India szintén közelebb került Oroszországhoz. Ehhez járult Trump kiszámíthatatlansága az észak-koreai fegyverkezés kapcsán, azt a benyomást erősítve a csendes óceáni térség országaiban, hogy Oroszország az egyetlen kiszámítható, megbízható partner. Trumpnak köszönhetően Putyin fokozatosan olyan geopolitikai előnyökre tett szert a Közel- és a Távol-Keleten, amiről talán maga sem álmodott. Ezzel párhuzamosan bontakozott ki az információs hibridháború, amely a láthatatlan orosz kiber- és trollhadsereg révén nemcsak az amerikai elnökválasztásba tudott beavatkozni, hanem Európa számos országában is nagy szerepet játszik a félretájékoztatásban, a szélsőséges erők és eszmék térnyerésében. Az Európai Uniónak elsősorban nem a közel-keleti orosz térnyerés fáj, hanem az, ami a Balkánon történik, az, ahogyan Putyin fokozatosan bekebelezi ezeket az országokat. A balkáni orosz aktivitás nem újkeletű, de a NATO bővítése erre látványosan ráerősített. Miután az orosz titkosszolgálat által irányított 2016-os montenegrói puccskísérlet csődöt mondott, a NATO-bővítést pedig nem tudták megakadályozni - Montenegró 2017-ben lett az észak-atlanti szövetség tagja, Észak-Macedónia pedig idén februárban, a görög-macedón országnévvita lezárultával írta alá a csatlakozási szerződést -, Moszkva egyre inkább Szerbiára és Aleksandar Vucic szerb államfőre támaszkodva építi ki balkáni hadállásait kereskedelmi, energetikai, biztonság- és védelempolitikai téren egyaránt. Á ramlik a térségbe az orosz tőke és fegyver, az uniós csatlakozási álmokról lemondani kényszerülő balkáni országok pedig egyre inkább Moszkvában és Pekingben vélik felfedezni a nagy támaszt. Putyin egyik legnagyobb külpolitikai sikere, hogy nemcsak az Európai Unió és a washingtoni kongresszus orra alá tudott borsot törni, hanem a NATO-nak is komoly fejfájást okozott, amikor stratégiai partnerségre lépett Törökországgal. A nyugati katonai szövetség második legnagyobb haderejével rendelkező ország - minden előzetes figyelmeztetés ellenére - orosz gyártmányú Sz-400-as rakétavédelmi rendszert vásárolt Moszkvától, és az idén júniusban aláírt újabb szerződés értelmében Törökország az Sz-400-as közös gyártásában is részt vehet majd. Putyin egyébként a szaúdiakkal is megállapodott Sz-400-asok eladásában, ami azt sugallja, hogy az Egyesült Államok leghűségesebb közel-keleti partnere szemében szintén felértékelődött Putyin Oroszországa. A Krím bekebelezése és a nyugati szankciók életbe léptetése óta talán csak a dél-amerikai kontinensen gyengült Moszkva befolyása a venezuelai Chavez-Maduro-, illetve a bolíviai Morales-rezsim gyengülésével. Afrikában viszont, ahol a Szovjetunió szétesésével nagyrészt megszűnt az orosz befyás, és annak helyét fokozatosan a nyugati, valamint a kínai tőke vette át, Putyin most már látványosan igyekszik visszaszerezni az egykori elveszített pozíciókból. A Szocsiban minap megrendezett első orosz-afrikai csúcstalálkozón Putyin úgy fogalmazott, Oroszország kész arra, hogy folytassa részvételét a kontinens stabilitásának erősítését célzó nemzetközi erőfeszítésekben. Azt sem rejtette véka alá, hogy a haditechnikai együttműködés kiszélesítésére számít. Ehhez is megvan a maga térségbeli segítője: miként a Balkánon Aleksandar Vucic vagy az Európai Unióban Orbán Viktor, úgy Észak-Afrikában Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hathatós segítségére számíthat.

Ami szárnyát szegheti Putyinnak A dolgok jelenlegi állása szerint Putyin diplomáciai szárnyalását két tényező döntheti romba: a jövő novemberi amerikai elnökválasztás, illetve az, ha az orosz lakosságnak elege lesz az életszínvonal fokozatos romlásából, a grandiózus nemzetközi fellépésért fizetett árból, a rezsim jogsértéseiből. És ez utóbbinak a jelei már a szeptemberi regionális és helyhatósági választásokon megmutatkoztak. A 2016-os kaland után pedig vélhetően az amerikai szervek is sokkal jobban felkészültek az orosz beavatkozás és befolyásolás fortélyaival szemben, így kevesebb esélye van a Kremlnek az amerikai elnökválasztás befolyásolására.