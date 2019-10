Mosdóban verték agyon a hajléktalan férfit, ítéletet hozott a bíróság

Az áldozatot ketten is ütötték, lopási ügy és egy korábbi feljelentés szabadította el az indulatokat.

Első fokon öt év börtönre ítélte a Fővárosi Törvényszék kedden azt a két férfit, akik a vád szerint úgy megverték egy hajléktalan ismerősüket, hogy az napokkal később belehalt sérüléseibe. Az ítéletről szóló bírósági közlemény leírja, hogy a vádlottak – akik az elkövetés idején hajléktalan életmódot folytattak – 2017 novemberében egy XIII. kerületi üzlet mosdójában összefutottak a – szintén hajléktalanként élő – sértettel. A férfit az elsőrendű vádlott számon kérte egy korábbi lopási ügy és egy feljelentés miatt, majd elkezdte ütlegelni. A másodrendű vádlott először őrszemet állt, majd később ő is bántalmazta a sértettet. Miután megverték az áldozatot, megmosdatták, majd mentőt hívtak hozzá – a későn jött megbánás azonban nem segített: a sértett néhány nappal később belehalt sérüléseibe.

A keddi előkészítő ülésen a vádlottak beismerték bűnösségüket és egyúttal lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. A Törvényszék a vádlottak beismerő nyilatkozatát elfogadta, így az új büntetőeljárási törvény értelmében bizonyítási eljárást nem kellett lefolytatnia. A bíróság társtettesként elkövetett halált okozó testi sértés bűntettében találta bűnösnek a vádlottakat és az ítéleti tényállást, valamint a cselekmény minősítését is a váddal egyezően állapította meg. A büntetés kiszabásakor a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlottak beismerő vallomását és a cselekmény óta eltelt időt, valamint kis mértékben azt is, hogy az elsőrendű vádlott egy kiskorú gyermek tartásáról gondoskodik. Súlyosító körülmény volt azonban a vádlottak – köztük a másodrendű vádlott többszörös – büntetett előélete, továbbá az, hogy a bűncselekményt társtettesként és mindketten büntetőeljárás hatálya alatt követték el. Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlottak és védőik a büntetés enyhítése érdekében fellebbezést jelentettek be.