Kizárta az MSZP Lackner Csabát

A Híd-Tám tandemben nyerte meg a hárommilliárdos keretösszegű állami pályázatot.

Magyar Közút Nonprofit Kft. még június közepén tett közzé felhívást hidak felújítására irányuló munkák elvégzésére az idei év vonatkozásában, ennek eredménye kedden reggel jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben. Eszerint a nettó 3 milliárd forintos keretszerződést két vállalkozóval kötötték meg október 16-án:

• az erdőkertesi székhelyű Egomax Építőipari Kft.-vel, • valamint a herceghalmi székhelyú Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó Kft.-vel.



- írja cikkében az erdeményhirdetést kiszúró mfor.hu . Mint rámutatnak, a Híd-Tám az ismertebb, hiszen egyedüli tulajdonosa a felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc testvére, Mészáros János, aki igazán nem panaszkodhat a Híd-Tám októberi teljesítményére. A közbeszerzési hatóság oldala szerint október elsején kötött meg egy nettó 2,48 milliárd forint értékű szerződést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a székesfehérvári vasútállomány gyalogos felüljárójának kivitelézésére.

Hogy a cég csillaga felívelőben van az elmúlt időszakban, nemcsak ez a két októberi szerződés mutatja meg, de a gazdasági eredményei is – jegyzi meg a pénzügyi portál. 2018-ban ugyanis 5,8 milliárd forint árbevételt könyvelhetett el a Kft. az előző évi 2,7 milliárd után. 2016-ban pedig ehhez képest "szerény" 712 millió forint folyt be a cég kasszájába. 2018-at egyébként 221 milliós tiszta nyereséggel zárta a cég. Az Egomax Kft. végső tulajdonosa a mosonymagyaróvári Bodor Jenő, aki több, építőiparban érdekelt cégnek is egyedüli tulajdonosa. Érdekesség, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Hídépszolg Kft. és az Ironbridge Kft. lesz a bevonva alvállalkozóként a hídkarbantartási munkálatokba. Visszatérve a mostani kontraktusra, mivel keretszerződésről van szó, nem garantált, hogy a teljes keretösszeg a nyertes vállalkozókhoz fog kerülni, az ajánlatkérő, a Magyar Közút annak 70 százalékban történő lehívására vállalt kötelezettséget a hirdetmény szerint. Vagyis nettó 2,1 milliárd forint biztos a nyertesek számlájára fog kerülni.