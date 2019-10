Orosz katonákra támadtak a törököket segítő arab fegyveresek (videó)

Menczer Tamás külügyi államtitkár ismét saját Facebook-oldalára posztolt egy közleményt.

Utoljára vasárnap láttak napvilágot hivatalos információk a spanyol viharokban Mallorcán eltűnt magyar testvérpárról, akkor is a magyar külügyi tárca tájékoztatásért felelős államtitkára posztolt a saját Facebook-oldalára, méghozzá azt, hogy nagy erőket mozgósítanak a keresésre . Azóta a spanyol és a magyar sajtóban is több helyen megjelent néhány téves információ, többek között az, hogy leállították a keresést, és hogy találtak egy holttestet, aki a testvérpár férfi tagja lehet. Menczer Tamás ezekkel kapcsolatban cáfolt közösségi oldalán : "A spanyol illetve a magyar sajtóban megjelent hírrel ellentétben az eltűntek keresését nem függesztették fel, a keresés folyik, kiterjesztették a keresési területet a tengeri áramlatok irányát is figyelembe véve. A rendőrség valóban talált egy holttestet, a hivatalos tájékoztatás szerint biztos, hogy nem a magyar testvérpár egyik tagjáról van szó." Az államtitkár hozzátette: "Természetesen továbbra is folyamatos kapcsolatban vagyunk a helyi hatóságokkal és a családdal." Korábban a Népszava is megírta, hogy a napok óta tartó hatalmas viharok és árvizek eddig nyolc halálos áldozatot követeltek Spanyolországban, emellett több embert továbbra is keresnek. Az eltűntek listáján egy magyar testvérpár is van.