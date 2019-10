Jakab Péter nem lesz Jobbik-elnök, elhalasztják a kongresszust

Agócs János, az ORÖ elnöki posztjának várományosa és szövetségesei szakítani akarnak mindazzal, amit Farkas Flórián képviselt az elmúlt az évtizedekben.

Főleg építőiparral foglalkozó, 49 vállalkozó, a Bács-Kiskun megyei Mélykúton él – így mutatta be magát lapunknak Agócs János, aki a Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz) listájának második helyén szerepelt az országos roma nemzetiségi választáson. Az erőviszonyok alapján nagy valószínűséggel ő lesz az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) új elnöke. A Farkas Flórián vezette Lungo Drom 20 mandátumot szerzett, a Firosz 18-at, a Roma Polgárjogi Mozgalom (RPM) 5-öt, a Phralipe 4-et. Az eredmény egyelőre nem jogerős, egy megismételt helyi választás még befolyásolhatja az ORÖ összetételét. Annyi azonban eldőlt, hogy a Lungo Dromnak nem lesz többsége a 47 fős testületben. A másik három szervezet ugyanis tartja magát ahhoz a megállapodáshoz, amit a választás előtt kötött: egyikük sem lép szövetségre a Lungo Drommal. Farkas Lászlót, a Firosz vezetőjét Tiszabura polgármesterévé választották. Kérdésünkre elmondta, hogy Tiszabura azon harminc település között van, ahol a kormány felzárkózási programot indít. Közben kiderült, hogy a községben adósságrendezési eljárás is indul. Erről nem volt tudomása. Átgondolta a lehetőségeket, és a főállású polgármesterség mellett döntött: ő javasolta az ORÖ elnöki tisztségére Agócs Jánost. A Firosz mellett a másik két szervezet, az RPM és a Phralipe is Agócsot támogatja. Farkas László közlése szerint abban is megegyeztek, hogy négy elnökhelyettes lesz: ő az egyik. Dancs Mihály, az RPM vezetője szintén elnökhelyettesi tisztséget kap. Dancs lapunknak elmondta, bár akadnak még nyitott kérdések, arról nincs vita, hogy roma rendszerváltást akarnak. Értelmezésében ez azt jelenti, hogy az ORÖ semmiképpen sem folytatja az elmúlt évtizedek politikáját, amit Farkas Flórián nevével lehet fémjelezni: önálló, szakmai tevékenységet szeretnének végezni. A roma rendszerváltás ígéretével és igényével lép fel Agócs János is. 2010-től egy évig már volt az ORÖ képviselője, de saját elhatározásából visszaadta mandátumát. „Nem értettem egyet a Farkas Flórián-féle irányvonallal” – indokolta kilépését. Agócs megerősítette, hogy anyagilag támogatta a Firosz kampányát, összeget azonban még nagyságrendileg sem mondott. Setét Jenő, az Idetartozunk Egyesület vezetője a közelmúltban Salgótarjánban, a Roma Büszkeség Napján bejelentette: országos aláírásgyűjtési akciót indítanak annak érdekében, hogy a tankötelezettség korhatárát állítsák vissza 18 évre. Megkérdeztük Agócs Jánost, támogatja-e a kezdeményezést. Elmondta, hogy „nagypolitikai kérdésekről” még nem szeretne nyilatkozni, programot is majd csak akkor hirdet, ha megválasztották az ORÖ elnökévé. A fideszes Farkas Flórián szándékai továbbra sem világosak. A jelenlegi összeférhetetlenségi szabályok szerint döntenie kell az ORÖ és az Országgyűlés között. Többen arra tippelnek, hogy az ORÖ kedvéért nem adja fel a mentelmi joggal járó parlamenti képviselőséget, főleg úgy nem, hogy az elnöki tisztséget nem sikerül megszereznie. Biztosat azonban nem lehet tudni. Pár hónapja már kerestük Farkas Flóriánt, múlt héten pedig újra elküldtük neki kérdéseinket. Választ sem akkor, sem most nem kaptunk.