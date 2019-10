Bekukucskál a lakásokba a helyi hatalom

Megdőlt az a mítosz, hogy Orbán Viktor pártja verhetetlen, de az ellenzéknek még sok tennivalója van a 2022-es parlamenti választásokig – figyelmeztet a Political Capital tanulmánya.

Minél kisebb egy település, annál nagyobb a Fidesz támogatottsága, de ez nem jelenti azt, hogy a nagyobb városokban ne lenne erős: a párt szavazóinak egyharmada a fővárosban vagy a 23 megyei jogú város valamelyikében él – olvasható a Political Capital (PC) és legfrissebb tanulmányában , amely az október 13-ai önkormányzati választás után az elmúlt másfél év választási eredményeit vetette össze. A tanulmány főbb következtetéseit szerdán, a PC és a Friedrich Ebert Stiftung közös konferenciáján ismertette László Róbert választási szakértő. Mint mondta, a 2014-es önkormányzati választásokhoz képest a Fidesz szinte minden megyében növelni tudta támogatottságát – az ellenzék mégis tudott úgy polgármesteri székeket szerezni, hogy a fideszes jelölt szinte sehol nem gyengült. – Az ellenzéki együttműködés most hatékonyabb volt, mint bármikor – jelentette ki a szakértő, hozzátéve: a hatékonyság nemcsak a közös jelöltek személyében mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az ellenzéki pártok évek óta először újabb szavazókat tudtak mozgósítani. Ennek hatása Egerben igencsak szembetűnő volt: míg a fideszes Habis László 2014-ben a szavazatok 38 százalékával tudott győzni, idén már 43,8 százalék sem volt elég ahhoz, hogy beüljön a polgármesteri székbe. László Róbert szerint egy társadalmi-lélektani változás történt, megdőlt az a mítosz, hogy a Fidesz legyőzhetetlen. Az is bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája. Az elemző szerint most esélyt, nem pedig receptet kapott a sikerre: az önkormányzati választásokon tanúsított összefogás nem alkalmazható egy az egyben a két év múlva esedékes parlamenti választásokon. Addig sok megoldásra váró feladat is áll az ellenzéki együttműködés előtt: a pártok közötti rivalizálás kezelése, a kormányzóképesség bizonyítása, a vidéki jelenlét kiépítése, közös miniszterelnök-jelölt megtalálása, felépítése. A konferencián több más elemző is megvitatta a választási tapasztalatokat. Lakner Zoltán politológus szerint kérdés, az ellenzék által megnyert megyei jogú városoknak lesz-e „kisugárzó hatása” a környező kisebb településekre. Unger Anna, az ELTE Társadalomtudományi Karának adjunktusa úgy véli, „vidéki ellenzéki szigetekre” lenne szükség. Sebők Miklós, az MTA Politikatudományi Intézetének igazgatója szerint egy olyan új közpolitikai minimum elfogadására lenne szükség, ami teljes mértékben szakít a 2010 előtti közpolitikai állapotokkal is. Szabó Andrea, az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa pedig arról beszélt: egyetért a fideszes Kósa Lajossal abban, hogy a centrális erőtér megszűnt. De Kósával ellentétben ő úgy látja, ez már akkor megszűnt, amikor a Fidesz nagy középpártból elkezdett a szélsőjobb irányába tolódni. Szerinte kormányoldalon most mindent meg fognak tenni azért, hogy a Fideszt próbálják középre visszatolni: erre utal az a látszólagos engedékenység, amit mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök tanúsított az önkormányzati választások után, például Budapest esetében. A rendezvényre frissen megválasztott budapesti ellenzéki polgármesterek és Karácsony Gergely főpolgármester is meghívást kapott (Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere végül lemondta a részvételt). Karácsony hangsúlyozta: nem fogja a fővárost háborúba sodorni, de az elmúlt években megfogalmazott kormánykritikáit fenntartja. Budapestet pedig úgy fogja irányítani, ahogy azt a választási programjában megígérte. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint ha a kormány rosszul reagál a politikai változásokra, 2022-ben bukni fog a Fidesz. Hozzátette: az ellenzéki pártok felelőssége nagy, mert ha továbbra is úgy működnek, mint az elmúlt harminc évben, könnyen elveszíthetik a választók bizalmát.