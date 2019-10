Éjszaka már fagyni fog, felhős marad a csütörtök is

Sok település önkormányzata a magánlakások falai közé is „betüremkedik” a szabályokkal, amikor meghatározza, hogyan kell tisztán tartani a vécét vagy a nappalit, illetve előírja, miként gondozzák a kerteket.

Számos településen azt is előírják, miként kell a saját nappalit vagy a vécét takarítani, s van, ahol az anyuka nem homokozhat a játszótéren a gyerekével – ez derült ki a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) tavaly év végén végzett vizsgálataiból, amelyek következtében öt megye 125 településén kezdeményezték az emberek magánéletébe beavatkozó önkormányzati rendeletek eltörlését. Lovász Laura, a szervezet Egyenlőségprojektjének jogi munkatársa a Népszavának elmondta: a kifogásolt rendelkezések csaknem felét már hatályon kívül helyezték az adott települések. Eddig Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nézték meg szúrópróbaszerűen a közösségi együttélésről szóló rendeleteket, de a visszajelzések szerint az ország szinte bármelyik térségében találkoznának olyan kirívó esetekkel, amikor a helyi hatalom rendeletekkel próbálja meg szabályozni az egyének magánéletét. Baktalórántházán például jogsértésnek számít, ha egy anya a homokozóban közösen várat épít a gyermekével, a tarpai temetőben pedig nem lehet padot kitenni, hogy valaki a szeretteinek sírjánál üldögélhessen. Putnokon rendeletben írták elő az ingatlanhoz tartozó illemhely rendszeres ürítését, tisztán tartását és fertőtlenítését, de a lakás, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek tisztaságáról, rendszeres takarításáról határoztak Sajóörsön, Győrújbaráton, Fertőszéplakon, Karácsondon és Lőrinciben is. Bercel, Galgaguta, Szécsénke, Becske, Dorogháza, Mátramindszent, Szuha, Gulács, Kisléta, Máriapócs, Pócspetri mindezt még azzal is megfejelte, hogy a rendszeres rovar-, és rágcsálómentesítéséről is szabályt alkotott. A TASZ szerint sok település önkormányzata a magánlakások falai közé is „betüremkedik” a szabályokkal, amikor meghatározza, hogyan kell tisztán tartani a vécét vagy a nappalit, illetve előírja, miként gondozzák a kerteket. Számos településen büntetik azokat, akik nem gondoskodnak kertjük “megműveléséről”, noha a tulajdonosok szabadságához tartozik, hogy arra használják kertjüket, amire szeretnék. Lovász Laura szerint nem létezik olyasfajta közösségi érdek, ami okot adhat a magánélethez való jog korlátozására. A törvény felhatalmazza ugyan az önkormányzatokat arra, hogy rendeletben határozzák meg az együttélés szabályait, de ehhez nem ad kereteket. Az általános elvek legtöbbször a közterületekre, a környezet védelmére, a parkolásra, a hirdetések elhelyezésére, az állattartásra vagy az önkormányzat jelképeinek használatára vonatkoznak. A TASZ az érintett ügyekben a megyei kormányhivatalokhoz fordult, s kérte, hogy a jogsértő rendelkezéseket helyezzék hatályon kívül: azóta a képviselő-testületek a támadott rendelkezések jó részében ezt meg is tették.