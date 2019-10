Vegyi anyag szivárgott egy forgalmas londoni utcán, egy ember kórházba került

Nagyobb erőbedobással dolgoztak, mint Trump megválasztása előtt Amerikában. A háttérben egy a Kreml érdekei védő orosz zsoldos csoport is feltűnik.

Afrikai országokban tevékenykedő, orosz hátterű ál-profilokat, csoportokat és oldalakat függesztett fel szerdán a Facebook - jelentette be Nathaniel Gleicher, a közösségi portál kiberbiztonságért felelős vezetője. A cég szerint ezek az oldalak nyolc ország belpolitikájába kívántak beavatkozni:



Líbia, Szudán, Elefántcsontpart, Kamerun, a Közép-afrikai Köztársaság, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Mozambik és Madagaszkár népeit vették célba, több mint 200 hamis fiók létrehozásával csaknem kétmilliónyi követőre tettek szert.



Három nagy csoportot sikerült felszámolni, írja az eddigi eredményekről közleményében a Facebook . Líbiában 12 oldal, egy csoport, 14 Facebook-profil és egy Instagram-profil osztotta a többek közt az orosz állami média által előállított tartalmakat, vádaskodásokat és álhíreket. Együttesen több mint 240 ezer követőjük volt és 2014 óta 10 ezer dollárt költöttek hirdetésre. Szudánban 18 oldalból, 3 csoportból, 17 Facebook-profilból és 6 Instagram-profilból állt a leleplezett gépezet. Több mint 460 ezer embert értek el, tavaly április óta 160 ezer dollárnyi orosz rubelt költöttek hirdetésre. A harmadik csoport a fennmaradó országokban együttesen ténykedett, eszköze 53 oldal, 7 csoport, 35 Facebook-profil és 5 Instagram-profilvolt. Mintegy 475 ezer embert értek el, hirdetésre szintén tavaly április óta költöttek, összesen 77 ezer dollárt.

Az oldalak a hazájában a "Putyin szakácsa" gúnynévvel illetett orosz Jevgenyij Prigozsinhoz köthetők

- derült még ki a közösségi oldal közléséből. Prigozsin az az üzletember, akit az Egyesült Államokban vád alá helyeztek, mert szentpétervári székhelyű Internet Kutató Ügynökség (Internet Research Agency, IRA) nevű cégének úgynevezett "trollgyára" révén 2016-ban - szintén hamis profilok létrehozásával - megpróbált beavatkozni az amerikai választási folyamatba.



Néhány afrikai országban az orosz fiókok helyi emberekkel dolgoztak, éppen annak érdekében, hogy még jobban álcázhassák magukat. Ezek a helyi lakosok tisztában voltak a működtetők valódi kilétével. A helyi személyek és szervezetek azonosításától azonban a biztonsági vezető elzárkózott.

Az afrikai portálok működtetésben résztvevő egyik Prigozsin-vállalkozás a zsoldosairól ismert Wagner Csoport

- állapította meg a Reuters szerint a Facebookkal az oldalak hatástalanításában együttműködő Internet Observatory központ. A Wagner Csoport több katonai vállalkozásban is részt vett, több Putyin-barát afrikai rezsimnek is kölcsönzött orosz zsoldosokat, de fegyveresei a kelet-ukrajnai háborúban is feltűntek. A csoport akcióiról korábban az amerikai sajtó - nevezetesen a Daily Beast című portál - már beszámolt. Az orosz hatóságok mindig cáfolták, hogy a Kreml érdekeit érvényesítő Wagner Csoport Moszkva utasítására tevékenykedne. Prigozsin az oknyomozók által feltárt szálak ellenére szintén tagadja, hogy köze lenne a csoporthoz.

Az afrikai országokban létrehozott oldalak az orosz politikát népszerűsítették, és bírálták Párizs és Washington Afrika-politikáját

a New York Times elemzése szerint. Erőfeszítéseik sokkal erőteljesebbek voltak, mint 2016-ban az Egyesült Államokban. Míg például 2016-ban az IRA havonta átlagosan 2442 alkalommal helyezett el az amerikai belpolitikát befolyásolni szándékozó bejegyzéseket a Facebookon, Észak- és Közép-Afrikában egyedül októberben 8900 bejegyzést jelentetett meg. A Stanford kutatói szerint Oroszország változatlanul agresszív dezinformációs módszerekkel él az internetes térben. Afrikai tevékenységét azonban az amerikainál vagy európainál jóval kevesebb figyelem övezi, jóllehet, Moszkva folyamatosan próbálja kiterjeszteni befolyását a kontinensen, és már építi afrikai politikai struktúráit. Alex Stamos, a Stanford Internet Observatory igazgatója - aki egyébként korábban a Facebooknál dolgozott - a The New York Times munkatársának úgy vélekedett: érdemes figyelni az oroszok afrikai kampányát az interneten, mert várhatóan ugyanilyen, vagy nagyon hasonló módszerekkel élnek majd a jövő évi amerikai választások idején is. Vagyis helyi emberek segítségével létrehozott - és nem is hamis - profilok révén terjesztik majd politikai üzeneteiket.

Oroszország változatlanul agresszív dezinformációs módszerekkel él az internetes térben

- állapítja meg a Stanford Egyetemhez köthető Internet Observatory. Afrikai tevékenységét azonban az amerikainál vagy európainál jóval kevesebb figyelem övezi, jóllehet, Moszkva folyamatosan próbálja kiterjeszteni befolyását a kontinensen, és már építi afrikai politikai struktúráit. Alex Stamos, a Stanford Internet Observatory igazgatója - aki egyébként korábban a Facebooknál dolgozott - a New York Times munkatársának úgy vélekedett: érdemes figyelni az oroszok afrikai kampányát, mert várhatóan ugyanilyen, vagy nagyon hasonló módszerekkel élnek majd a jövő évi amerikai választások idején is. Vagyis helyi emberek segítségével létrehozott - és nem is hamis - profilok révén terjesztik majd politikai üzeneteiket.