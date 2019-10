Milliárdokat akar bármi áron behajtani a MÁV a nem fizető utasoktól

A szakma úgy kalkulál, 10-15 százalékkal lesz drágább a kötelező biztosítás.

Általános szakmai vélemény szerint is átlagosan 10-15 százalékkal drágulhatnak a gépjárművek jövő évi kötelező felelősségbiztosítási díjai (kgfb). A költségnövekedést a legtöbb biztosító az átlagosnál több balesettel indokolja. De nem csak a rossz statisztika befolyásolja jelentősen jövő évi tarifát, nem szabad megfeledkezni a munkaerőhiány árdrágító hatásáról sem. Márpedig autószerelőből és karosszériásból durva hiány van, így egyre jobban meg kell becsülni – értsd: meg kell fizetni – azokat, akik megmaradtak a szakmában. Az ő jelentősen megemelt bérüket elsősorban a vállalási díjból pótolják az autószerelő cégek, vagyis: drágul a javítás, miközben az alkatrészárak is nőttek, s ez kihat a biztosítási díjra is. Méghozzá jelentősen – magyarázza Németh Péter. A CLB online értékesítési és kommunikációs igazgatója szerint azonban ennek ellenére sem száll az egekbe az éves átlagtarifa, az alkuszcégnél úgy kalkulálnak, hogy legfeljebb 10-15 százalékos lesz az emelés. A cég szakértői szerint a biztosítók egyébként arra is figyelnek, hogy lehetőleg ne kalkuláljanak kiugróan magas díjat, mert azzal ügyfeleik tömegeit veszíthetik el. A CLB már azt is évek óta jelzi, hogy a novemberi kampány egyre kevesebbeket érint, hiszen év végén már csak a 2010 előtt vásárolt járműveknek van kgfb fordulója. Igaz, ezekből a viszonylag idős járművekből is még egymilliónál több fut az országban, így ennyi tulajdonosnak hozhat meglepetéseket a november. Németh Péter felhívta a figyelmet arra, hogy: az új tarifát november 2-án ismertetik a biztosítók, s meglévő ügyfeleiknek legkésőbb november 11-éig küldik ki azt a levelet (postán vagy emailben), amelyben közlik a jövő évre megajánlott díjat. A jelenlegi szerződés felmondására legkésőbb december elseje éjfélig van lehetőség, az új biztosítás kiválasztásának határideje pedig december 31. A CLB szakértője szerint idén sem kell elhamarkodottan az első napokban váltani, mindenkinek érdemes megvárnia, hogy a saját biztosítója milyen tarifaajánlatot küld. Ezt egyébként az alkusz ügyfelei a cég honlapján a novemberi kampány idején maguk is megnézhetik majd. Németh Péter leszögezte: semmit nem kell tenniük azoknak, akik maradnak régi biztosítójuknál, a válasz nélkül hagyott értesítést a cég érvényesnek tekinti, s a megajánlott tarifát fogja érvényesíteni.