Nyilvánosságra hozták Putyin KGB-tisztként kapott Komszomol-jellemzését

A kárpátaljai magyarokat hátrányosan érintő nyelvtörvény miatt ment a harc.

A családokba és a templomba száműzte a nemzeti kisebbségek anyanyelvét az ukrán parlament által elfogadott nyelvtörvény. Soha nem volt ilyen nehéz helyzetben a kárpátaljai magyarság - írta lapunk idén áprilisban , miután Porosenko akkori elnök egyik utolsó intézkedéseként átvitte a parlamenten az ukrán nyelvtörvényt. A NATO-tagállamok és Ukrajna most, az utolsó utáni pillanatban, a hivatalos határidő lejárta után elfogadták az erről szóló magyar javaslatot a NATO-Ukrajna közös nyilatkozattal kapcsolatban - közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MTI-vel. "Végül mégis figyelembe vették a javaslatainkat, így a közös nyilatkozat határozottan kiáll a jogfosztott magyar közösség mellett, és felszólítja Ukrajnát a nemzetközi szabályok, valamint a nemzetközi szervezetek előírásainak betartására. Ez újra világossá teszi, hogy Ukrajnának a nemzeti közösségek elvett jogait az oktatás és az élet egyéb területein vissza kell adnia" - írta közleményében Szijjártó Péter. A 150 ezres kárpátaljai magyar közösség, ahogy eddig is számíthatott, a jövőben is számíthat a magyar kormány támogatására, soha nem fogjuk feláldozni őket világpolitikai játszmák oltárán - tette hozzá. "Magyarország jószomszédi viszonyra törekszik Ukrajnával, készen áll az új ukrán vezetéssel a konzultációkra, melyek nyomán remélhetőleg újra fel tudjuk építeni a korábbi jószomszédi kapcsolatainkat. Továbbra is valljuk: új elnök, új remény!" - közölte a miniszter.