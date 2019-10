Handl Tamást javasolja a FÖRI élére Karácsony Gergely

Mivel októberben szinte nyár volt, nem volt indokolt télire cserélni a gumiabroncsot, most azonban szinte mindenki egyszerre támadja a szervizeket.

Az autósok 80 százaléka még októberben is nyári abroncsot használ, ez idén rendben is volt, hiszen sorra dőltek a melegrekordok, a hirtelen lehűlés miatt most azonban többség egyszerre indul autóabroncsot cserélni – derült ki a Bridgestone közel húszezer ember bevonásával készült friss kutatásából.

A válaszadók 78 százaléka szerint a gumicsere akkor aktuális, ha az átlaghőmérséklet tartósan 7 fok alá csökken. A felmérés eredménye szerint a férfiak és a nők másként hozzák meg az abroncscserével és az új autógumik vásárlásával kapcsolatos döntéseiket. A férfiak elsősorban az internetről tájékozódnak (férfi: 61, nők: 38 százalék), a női válaszadó közel fele (nők: 49, férfi: 21 százalék) szívesebben hagyatkozik gumiszervizben dolgozók véleményére. A férfi megkérdezettek közel harmada (32 százalék) 4-5 évente cserél abroncsot, a hölgyek jó része (37 százalék) ebben a kérdésben is inkább a szakemberek visszajelzésére alapozza a döntését.

Új gumi vásárlásával a megkérdezettek több mint harmada megvárja, amíg a gumik profilmélysége eléri a KRESZ szerinti minimális, 1,6 milliméteres értéket, ami a közlekedésbiztonság szempontjából már kockázatosnak számít.

Minden évben felmerül, érdemes lenne-e hazánkban is kötelezővé tenni az évszaknak megfelelő abroncshasználatot. A szabályozás körüli vita bizonytalanságot eredményez, mert ugyan a jelenleg hatályos magyar törvények szerint a taxisofőrökön kívül senki sem kötelezhető az évszaknak megfelelő abroncs használatára, az erre vonatkozó kérdésre a női kitöltők csupán 40, a férfiaknak pedig 70 százaléka tudta a helyes választ.

Ahogy télen az időjárásnak megfelelően kabátot, csizmát veszünk, az autónkat is érdemes felkészíteni a hideg hónapokra. A nyári abroncsok gumikeveréke sokkal keményebb, a mintázatuk nem, vagy csak minimálisan lamellázott. Mivel magasabb üzemi hőmérsékletre tervezik, száraz vagy vizes aszfalton való tapadásra és a menetstabilitás biztosítására alkalmasak. Fagyos időben akár kétszer nagyobb féktávra is szüksége lehet az autónak, hogy nyári abroncsokkal megálljon – olvasható a Hankook Tire Budapest Kft. közleményében.

Érdemes figyelni a profilmélységre, nem javasolt kopott abroncsokat használni, mert úgy az egyik legfőbb funkcióját; az extra kapaszkodóképességét veszti el a téli gumi. Nem véletlen, hogy az alpesi országokban négy milliméter a minimális téli profilmélység, és ezt komolyan be is tartatják. A profilmélység változásának figyelemmel kísérésében segít az úgynevezett téli kopásjelző, amely figyelmeztet a csere szükségességére.

Szakemberek szerint nem feltétlenül kell a legdrágábbat választani. A vezetési szokásaink alapján megkereshetjük meg a legjobb ár-érték arányú abroncsot. Érdemes megnézni az európai abroncsmatrica értékeket, és a különféle tesztek is iránymutatást adhatnak.

A gumiabroncsok mellett célszerű az autó műszaki állapotát is rendszeresen ellenőrizni, fontos, hogy az akkumulátor, a világítás, a fagyálló folyadék, fékrendszer is rendben legyen. Indulás előtt ajánlott fékpróbát végezni, ellenőrizzük a fékút hosszúságát. A hidegben vezetni óvatosabban is kell. Érdemes elkerülni a hirtelen mozdulatokat, két kézzel fogjuk a kormányt. Tartsunk megfelelő követési távolságot, különösen manőverezések közben, hóval borított útfelületen vagy a szitáló esőben – ajánlják a szakemberek.