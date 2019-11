Ó, milyen régi trükk! A „jó zsaru” barátságos, segítőkész, a „rossz zsaru” harapós és támadó. De ugyanazt akarják: megtörni az ellenállásod.

Most Orbán a jó zsaru. Nem idegeníthet el azonnal három és félmillió embert, az ellenzéki vezetésű települések lakóit. Pláne, hogy itt él a legnagyobb számban az a polgárosult középréteg, akikre egykor hatalmát remélte alapozni. Most éppen ez a „polgári Magyarország” masírozott ki a táborából. Lépteik dübörgése felverte az ország csendjét. Ekkora tömegét a dezertőröknek már nem fenyegetheti büntetéssel, pedig a választás előtt ezt helyezte kilátásba.

Előzetesen úgy számolhattak, ha lesz is egy-két renitens város, velük szemben elegendő lesz a „3 K” taktikája: kivéreztetni, kompromittálni, kivásárolni. Utóbbi kettő most is alkalmazható. Kivásárlással ott próbálkoznak majd, ahol az ellenzéknek csak egy-két fős többsége van. A kompromittálás haditervét a Hírtévé Sajtóklubjában bejelentették: mostantól ők lesznek a szabad városok ellenzéki oknyomozó sajtója. Szétszálaznak minden szerződést, keresik a részrehajlást vagy az összefonódást, rájuk borítanak minden gyanúba keverhető ügyet. Amit egyébként nagyon helyesen tesznek: ez a média feladata. Milyen kár, hogy ezt a missziót a fideszes városgazdáknál már nincs energiájuk betölteni! Ők sajnálják ezt a legjobban, de hát nem tehetnek róla: addigra valahogy lemerül bennük az akku.

Nemcsak a lejárató szándék: politikánk becsülete követeli meg, hogy – ha már Pokorninak nem sikerült - nálunk aztán tényleg vágják le annak a kezét, aki a közösbe nyúl. Már az első napokban megkeserítették a szánk ízét zavaros helyzetek, meggondolatlan hülyeségek. Remélhetőleg nem többek ennél, de máris alkalmat adhatnak arra is, hogy megbomoljon a létfontosságú bizalom a partnerpártok között. Nagy a kísértés, hogy ki-ki a másikhoz képest akarja tisztaságát bizonyítani. Minél hamarább kell olyan koordinációs fórum, amely szükség esetén közösen csinál rendet, morális és politikai normákat állít és őriz, egyeztet.

Ugyanakkor leghatásosabb fegyverét: a kivéreztetést a kormány nem alkalmazhatja, a fél országgal szemben mégsem lehet. Pedig igény volna rá. A műemlék karmelita kolostorra új erkélyt építettek, hogy a miniszterelnök onnan nézhessen le a fővárosra mint saját birtokára: „Földet, folyót, legelni jót, hegy-völgyet benne lelsz”. A stadionokról nem is beszélve. És most tessék. „Épp most vesztettük el!” - panaszolta a városban gyönyörködő Putyinnak. Az övé, az övék volt, jogos tulajdon, és most elragadták. Vissza kell szerezni. De a „3 K” közül az elsőn módosítani kell: a „kivéreztetés” helyett egyelőre jöjjön a „kettős játék”. A jó és a rossz zsarué.

A jó zsaru a nyájas miniszterelnök: a Tarlóssal között megállapodás természetesen érvényes, Gulyás csacsiságokat hordott össze az ellenkezőjéről. Fiatalka még, biztosan félreértett valamit. Ha a Fővárosi Közgyűlés nem akar egy beruházást, akkor az nem lesz. Nagy az ország: Mészárosékat lehet máshol kárpótolni. A vő is tanulhat egy kis türelmet, úgyis túl feltűnően csinálta. Közben a rossz zsaru a Magyar Nemzetben rádörög Karácsonyra: „Remélem, azt azért már tudja, hogy a Liget-projektről 2013 óta törvény rendelkezik… az építési engedélyt a kormány irányítása alatt álló kormányhivatal adja ki. Azok megváltoztatására a Fővárosi Közgyűlésnek nincs joga.” Putyinnal a metróról egyezkednek Budapest feje fölött, a friss Magyar Közlönyben pedig megjelenik egy újabb elköteleződés, most az Európai Liga majdani futballdöntőjére. A kézilabda EB-re (kb. 150 milliárd), az atlétikai világbajnokságra (minimum 120 milliárdos stadion), az újabb vizes VB-re megvolt már korábban. Ejnye, ezek a rossz zsaruk.

Orbán jó zsaruként biztosítja a budapestieket, hogy a kormány együttműködik a nemzet fővárosával. A rossz zsaruk közben bevezetik az új terminust az ellenzék megnevezésére: ők a „Lenin-fiúk” utódai. Tényleg, ez a Karácsony szakasztott Szamuely, nekem már régen feltűnt. Amennyivel magasabb, csak annál több gonoszság fért belé. Bayer Zsolt kezdi, ő szokta: a Lenin-fiúk reinkarnációi „falkában erősek, mint a hiéna és a tetű”. Nyilván ezért lett egyszerre annyi ellenzéki polgármester. A házelnök ráerősít: „a Lenin-fiúk utódai ma is itt állnak velünk szemben”. Megint „az istentelenekkel, a hazaárulókkal és a nemzettagadókkal szemben” kell védekezni. A nők sem ússzák meg. Egy fantáziadús újságírónő szerint Cseh Katalin „neokomcsi halálbarbi”, mert szólni mert a Momentum irodáinak lerohanása ellen. Ami csakis a rossz zsaruk műve.

Hogy akkor rá kell csapni a jó zsarura is az ajtót? Ugyan. Éppen ezt szeretné. Megmutatni, hogy az ellenzék gonosz és tárgyalóképtelen, azt se tudja, mit akar. Az ország fele, Budapest kétötöde a Fideszre szavazott. A közvagyont lerabló elittel nem, de velük valóban béke kell. Ők hisznek a vezérükben. Meg kell kapniuk az esélyt, hogy megismerjék a valódi szándékokat. Csak velük együtt lehet - ha lehet - kikényszeríteni Orbánékból egy tényleges együttműködés-félét. Hogy kénytelenek legyenek eldobni a jó és a rossz zsaru álarcát. A szerző volt országgyűlési képviselő