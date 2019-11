Több mint 40 százaléka munkanélküli a nyugdíjas kor előtt álló magyaroknk

Némi visszaesést mutatnak a Mol harmadik negyedévi, illetve első háromnegyedévi eredményszámai, amire az olajtársaság nem vesztegetett túl sok szót.

Harmadával, 60 milliárd forintra csökkent a Mol Csoport harmadik negyedévi nettó nyeresége az előző év azonos időszakához képest – számítható ki az olajcég által közzétett számsorokból. Az első háromnegyed évben ugyanezen soron 186 milliárdot értek el, ami 17 százalékos visszaesés. Az adatra és annak okára a cég hosszú szöveges elemzései nem térnek ki. Ehelyett a befektetők által jobban figyelt, különböző levonások előtti úgynevezett EBITDA-eredményekre helyezik a hangsúlyt. Ennek különféle zavaró hatásoktól megtisztított, 203 milliárdos értéke forintban 3 százalékos növekedés, dollárban ugyanekkora csökkenés. Az első háromnegyed év során az érték 529 milliárd forintra rúg, ami közel egy százalékos mínusz. Ugyanez dollárban 8 százalékos visszaesést mutat. Mindazonáltal ennek 1,84 milliárd dolláros értéke ismeretében 2,3 milliárdos éves céljukat 2,4 milliárd dollárra emelik. (Igaz, tavaly 2,7 milliárd dollár tisztított EBITDA sikerült.) A többi EBITDA-sor az üzemi eredményhez hasonlóan szintén némi visszaesést mutat. A harmadik negyedévi 1400 milliárdos árbevétel forintban kis mértékű csökkenést, míg az első háromnegyed éves adat némi emelkedést mutat.

A kutatás-termelés – már csak dollárban és EBITDA-ban bemutatott - negyedéve 26, első kilenc hava pedig 14 százalékkal sikerült szerényebbre a tavalyinál. Ennek okaként az olaj- és gázárak tőzsdei esését jelölték meg. A feldolgozás-kereskedelem-műanyagipar tisztított eredménye kissé nőtt – amit a viszonylag kedvező üzleti környezettel magyaráznak -, a tisztítatlanok viszont körülbelül harmadukkal estek. A gázszállítás viszont az utolsó negyedévben 8 százalékkal növelte nyereségét. Ennek egyik oka magyarázatuk szerint a megnövelt – amúgy állami hátterű - tartalékolás. Az első háromnegyed év ugyanakkor itt is 18 százalékos visszaesést mutat. Az általános visszaesés közepette a kakukktojás az évről évre erősödő fogyasztói szolgáltatási, vagyis a shop-üzletág, ami ezúttal 8-10 százalékkal növelte eredményét, lassan-lassan közelítve a kitermelés és a feldolgozás-kereskedelem össznyereségen belüli arányát is. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató kommentárjában a visszaesésekre nem tért ki, viszont kiemelte megkétszereződő beruházásaikat, azok közül is legfőképp a 35 százalékos készültségen álló tiszaújvárosi poliolüzemet. A tőzsdei befektetők kevéssé díjazták a cég, illetve a „várakozásoknál kedvezőbb” eredményeket hangsúlyozó szakértők elemzéseit. Az olajrészvény ára a jelentés csütörtöki nyilvánosságra hozatalának napján az általános piaci visszaesést kissé meghaladó mértékben, valamivel több mint 2 százalékkal csökkent.