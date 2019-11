Dél-Afrika nyerte a rögbi világbajnokságot, utolérte Új-Zélandot

Angliát győzték le a döntőben, az All Blacks harmadik lett, ők a walesi válogatottat múlták felül.

Az eddigi rekorder, a háromszoros vb-győztes Új-Zéland szerezte meg a harmadik helyet még pénteken a rögbi-vb-n, miután 40-17-re legyőzte Wales válogatottját a bronzmeccsen. Az All Blacks névre hallgató új-zélandi válogatott nyerte egyébként az előző két világbajnokságot. Ma pedig eldőlt az aranyérem sorsa is, a dötőben Dél-Afrika válogatottja Angliát verte 32-12-re, ezzel vb-győzelmek tekintetében beérte az All Blackset. Anglia válogatottja negyedszer játszott vb-döntőt, amit története során eddig egyszer, még 2003-ban sikerült megnyernie. A rögbi világbajnokságokon a győztes hagyományosan egy Webb Ellisről elnevezett kupát vehet át. Úgy tatrtják, William Webb Ellis anglikán pap találta ki a rögbit Angliában, amikor 1823-ban gondolt egyet, és futballozás közben hóna alá kapta a labdát, és szaladni kezdett vele. A döntővel véget ért a Japánban zajló rögbi világbajnokság. Legközelebb 2023-ban lesz rögbi-vb, akkor Franciaországban rendezik.

A dél-afrikai válogatott útja a döntőig:

. Itt pedig a kupa magasba emelése: