A magyar néphez intéztek felívást a Kurd Női Harcosok Erdogan miatt

Új kormányzója van szeptembertől az osztrák nemzeti banknak, a 70 éves Robert Holzmann a szociáldemokrata Ewald Nowotnytól vette át 11 év után a magas tisztséget. Az elméleti közgazdász az időközben ellenzékbe vonult szélsőjobboldali szabadságpárt (FPÖ) jelöltjeként került posztjára, jelöléséről még 2019. januárjában döntöttek, amikor a néppárti-szabadságpárti kormánykoalíció szilárdan tartotta magát. Holzmann hosszú éveket a Nemzetközi Valutalapnál dolgozott, majd 14 éven át a Világbanknál, ahol az alelnökségig vitte. Jóllehet pénzpolitikával sohasem foglalkozott, magas pozícióiból következtettek arra, hogy megállja helyét a jegybank élén. Négy hét sem kellett hozzá, hogy az első botrány kirobbanjon. A bankvezér úgy rendelkezett, hogy felmond a pénzintézet személyzeti főnökének, Susanne Konrad-El Ghazinak, az azonnali hatály kitételt nyomatékosítva, két biztonsági őrrel vezettette ki a tisztviselőt a bank épületéből. A kormányzó azért haragudott meg a legfőbb munkaügyesre, mert úgy vélte, hogy egy szülési szabadságon levő munkatársnak az ő megkérdezése nélkül hosszabbította meg a szabadságát. Beavatottak szerint valójában az állt a döntése mögött, hogy a hölgy nem volt hajlandó elnöki tanácsadónak extra magas fizetéssel átvenni egy történetesen szabadságpárti elemzőt a pénzügyminisztériumból,. Holzmann, ha már lépett, áthelyezte Innsbruckba a jegybank addigi szóvivőjét, egy másik vezetőt pedig, idő előtt nyugdíjba zavart. Rossz vége lett a döntésnek, amelyet az új kormányzó csak az igazgatóság egyetlen FPÖ-s tagjával, Eduard Schockkal egyeztetett. Felháborodott a bank szakszervezete, s beavatkozott a bank általános tanácsának élén álló Harald Mahrer is, aki nem mellesleg egyben az osztrák gazdasági kamara elnöke, valamint a most éppen kancellárjelölt néppárti Sebastian Kurz bizalmas tanácsadója. Visszavonatta Holzmann rendelkezéseit, arra hivatkozva, hogy ezek még nem is léptek jogi hatályba. A személyzeti vezető, aki Ausztria egyik legbefolyásosabb politikusának, a Raiffeisen bank és agrárbirodalom volt fejének, Christian Konradnak a lánya, egyelőre szabadságra ment, de a bank közleménye szerint rövidesen újra betölti tisztségét. Mint ahogyan állásában marad a két másik személy is, igaz a szóvivő már más pozíciót kap. A botrányt követő kormányzói beiktatás látszólag simán folyt, a banki közönség azonban a távozó és az új elnök beszéde alatt folyamatosan suttogott. Pár nappal később Holzmann az Európai Központi Bank távozó elnökéről fejtett ki kritikát, s az interjúban megjegyezte, hogy a személyzetissel szemben, ha rajta állna, ismét ugyanúgy járna el. Amíg Holzmann nyilatkozatháborút folytatott, addig Schock igazgató két újabb FPÖ-st szerződtetett a bankhoz. Ők nem csupán a szélsőjobboldali párt tagjai, hanem a szabadságpárt szellemi hátterét biztosító egykori diákegyletekből szerveződött Burschenschaft mozgalom aktivistái is. A mindössze 27 éves Felix Mayrbäurl a militánsan szélsőséges Libertas nevű csoportnak a tagja, akinek meggyőződése, hogy az Ausztriában betiltásra javasolt identitásos mozgalomnak is van helye a politikai palettán. Mayrbäurl november elsején lép be a bankba, Schock igazgató közvetlen munkatársa lesz. Időközben felfüggesztette a jegybankban idén szerzett felügyelőbizottsági tagságát a szabadságpártban kerületi vezetői tisztséget is betöltő Peter Sidlo. Kiderült ugyanis, hogy az FPÖ megbukott vezére, Heinz-Christian Strache az egyik legjövedelmezőbb osztrák cégnek, a szerencsejátékágazatban működő Novomaticnak intézett el működési jogokat, s ezért cserében jutott Sidlo, - akinek ehhez a megfelelő képzettsége is hiányzik - a banki tisztséghez. Talán egy újabb alku keretében a korrupcióellenes ügyészség leállította a nyomozást a jegybank általános tanácsának alelnökével, az FPÖ közeli Barbara Kolmmal szemben. Az alelnök környezetében lévő személyek és vállalatok komoly összeggel támogatták éveken át az ACRE rövidítésű Konzervatív Európai Pártszövetséget, ahonnan aztán pénz áramlott a Kolm irányította Hayek-Intézethez. A márciusban indult vizsgálat, legújabb közleménye szerint, nem talált szabálytalanságot.