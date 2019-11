Vasárnap akár 20 fok is lehet

Az akadémikus, szociológus 89 éves volt.

89 éves korában meghalt Huszár Tibor akadémikus, szociológus - írja az Index a család közlése alapján. Huszár az ELTE Szociológiai Intézetének alapítója, előtte 56-os felkelő, majd 1990-ben rövid ideig országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Huszár 1930-ban született Veresegyházon. 1949-ben kikerült a moszkvai Lenin Intézetbe, ahol pedagógiai, pszichológiai és logikai tanulmányokat folytatott. 1953-ban szerzett diplomát. 1948-ban belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. Az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt (a Petőfi Kör vezetőségi tagja volt) 1957-ben kizárták a Magyar Szocialista Munkáspártból. Tanárként tudott elhelyezkedni. 1959-ben visszavették az MSZMP-be, de komolyabb politikai szerepet nem vállalt, ekkor kezdődött tudományos pályafutása. 1960-ban került az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának filozófia tanszékére, ahol 1969-ig adjunktusként dolgozott. Ekkor kapta meg egyetemi docensi kinevezését, ugyanebben az évben a szociológiai tanszék vezetését is átvette. 1977-től egyetemi tanár. A tanszék 1983-ban átalakult Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetté, melynek igazgatója lett. Ezt a tisztségét 1992-ig viselte. 1975-ben az MTA Szociológiai Bizottságának elnöke lett, később az Athaeneum Bizottságban is dolgozott. 1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1987-ben pedig rendes tagjává választotta. 2003-ban Széchenyi-díjban, 2011-ben Hazám-díjban részesült. Kutatási területei közé tartozott az erkölcsi tudat kérdései, értelmiségszociológia, magyar értelmiségi mozgalmak történeti szociológiai elemzése, tudáselit, valamint az államszocializmus hatalmi viszonyainak elemzése, politikusok életútja. Több Bibó Istvánnal, Erdei Ferenccel és Kádár Jánossal kapcsolatos mű szerzője, szerkesztője volt. 2001-ben lett az ELTE Társadalomtudományi karának professor emeritusa, és azután is éveken át aktív oktató és kutató tagja maradt az intézménynek. A Valóság, a The New Hungarian Quarterly és a Szociológiai Szemle szerkesztőbizottságainak, és a Magyar Szociológiai Társaságnak is tagja volt.