Legendát nem lehet (el)venni

A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban két szettben legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.

A soproni teniszező sorozatban harmadik, francia társa második vb-döntőjére készült, kettejük idei legnagyobb sikere a Roland Garros megnyerése volt, míg az Australian Openen döntőt vívtak. A túloldalon Hszie - a finálé többi résztvevőjéhez hasonlóan - volt párosban világelső, és 25 tornát nyert ebben a műfajban, köztük a 2017-es budapestit is. A szintén 33 éves Srtycova jelenleg is világranglista-vezető, és 27 trófeát gyűjtött. A két duó eddig egyszer találkozott egymással, idén a wimbledoni elődöntőben a későbbi bajnok tajvani-cseh duó bizonyult jobbnak 7:6, 6:4-re. Érdekes, hogy a soproni teniszező élete első páros tornagyőzelmét éppen Hsziével aratta 2012-ben Birminghamben. Ami a vb-múltat illeti, Babosnak 2015-ben egy győzelem és két vereség volt a mérlege a csoportkörben Mladenovic oldalán, míg 2016-ban a negyeddöntőben búcsúzott a kazah Jaroszlava Svedovával. Tavalyelőtt újra egyenes kieséses rendszerben bonyolították le a párosversenyt Szingapúrban, s az első magyar vb-döntős teniszező a cseh Andrea Hlavackovával az oldalán diadalmaskodott, majd 2018-ban megvédte címét, immár Mladenoviccsal. A vasárnapi csatában az ötödik vb-jén szereplő Babos társával rögtön elvette Strycova adogatását, majd remek szervákkal megszilárdította az előnyt. Hszie is elbukta az adogatását, mire az ellenfél kikérte edzője tanácsait, de ez sem segített: nemsokára 4:0, majd 5:1 állt az eredményjelzőn. Strycova - aki a négy játékos közül egyedüliként nem volt még világbajnok - tovább bizonytalankodott, így Babosék harmadszor is brékeltek, és 24 perc elteltével már szettelőnyben voltak. A folytatásban a rivális duó kihasználta első bréklabdáját, de a magyar-francia páros 2:1-re fordított, majd a 26 éves Babos hatékony hálójátékával 4:2-re meglépett. A címvédő kettős 5:2-nél még vesztett egy gémet, aztán Babos könnyedén kiszerválta a mérkőzést, amely 1 óra 4 percig tartott. "Még nem fogtuk fel Kikivel, hogy ilyen nagy bajnokok közé kerültünk, megtiszteltetés itt állni. Köszönet mindenkinek a csapatunkból a támogatásért" - mondta a díjátadó ünnepségen a 23. páros trófeáját begyűjtő Babos Tímea, miután Mladenoviccsal együtt a magasba emelte a Martina Navratilova Kupát, amelyet a névadó csehszlovák-amerikai sztártól vettek át. A veretlenül világbajnoki címet szerzett duó - amely kilencedik tornagyőzelmét aratta együtt - a trófea mellé 700 ezer dollárt kapott. A részvételi díjjal és megnyert csoportmeccsekkel együtt Babosék összesen egymillió dollárt kasszíroztak (300 millió forint) Sencsenben. Eredmény: páros döntő: Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 3.) - Hszie Szu-vej, Barbora Strycova (tajvani, cseh, 2.) 6:1, 6:3 később, egyes döntő: Ashleigh Barty (ausztrál, 1.)-Elina Szvitolina (ukrán, 8.) 12.30