Akadályozták az ombudsman munkatársait az idősotthon ellenőrzésénél

Nem akarták beengedni a visegrádi Aranykor Alapítvány Idősek Otthonába az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának (AJBH) szakértőit, akik ellenőrizni szerették volna, minden a jogszabályoknak megfelelően működik-e az intézményben – derült ki az AJBH látogatásról készült jelentésből.

Ez ugyanaz az otthon, ahonnan az idei év elején három idős ember ellátási szerződését felmondták, mert a fenntartó alapítvány vezetése szerint valótlanságokat állítottak az intézmény működéséről. Annak, hogy az ombudsman munkatársait be sem akarták engedni, a jelentés szerint az volt az oka, hogy az alapítvány kuratóriumának elnöke (aki telefonon értesült a látogatásról) nem járult hozzá a szakértői ellenőrzéshez. A hozzájárulására egyébként nem is lett volna szükség, a hivatal szakértői ugyanis az ENSZ kínzás elleni egyezménye által előírt Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében jártak el, így korlátozás nélkül beléphettek volna, az együttműködési kötelezettség megsértése alaptörvényellenes. Erre végül az alapítvány vezetője is rájött, aki húsz perc várakoztatás után megengedte az AJBH szakértőinek, hogy belépjenek. A látogatás időpontjában az otthonban 36 lakó élt, az átlagéletkor 75 év, az egészségügyi személyzet létszáma 9 főből állt, közülük négyen a szükséges engedély nélkül dolgoztak. Orvos heti kétszer két órát rendelt, de csak azokat a lakókat vizsgálta, akiknél az ápolók valamilyen problémát jeleznek. Volt olyan ellátott, aki már nem is emlékezett arra, mikor járt utoljára orvosnál. Az intézményt 4-5 személy tudta csak (bejelentés után) elhagyni rendszeresen, akik önállóan mozognak. Akik erre képtelenek, nem tudnak kimozdulni, az otthon emberi erőforrás hiányában nem tud nekik ebben segíteni, ők teljesen elzárva élnek a külvilágtól, többen évek óta nem jutottak ki a szabad levegőre sem. A jelentés említést tett a hivatal munkatársaival beszélő lakók kirúgásáról is: az AJBH szerint az jogsértő módon történt. Minderre az intézmény vezetőjének, az alapítvány elnökének és az emberi erőforrások miniszterének figyelmét is felhívták.