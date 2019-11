15 éves autótolvajt kaptak el a rendőrök

Egy 24 éves kutasi férfit hallgattak ki gyanúsítottként a nyomozók.

felidézik: október közepétől kezdődően több hulladéktároló konténertűzhöz riasztották a hatóságokat Zalaegerszegen. Felmerült a gyanú, hogy a tűzesetek között összefüggés lehet, ezért nyomozást rendeltek el. Az adatgyűjtés során a zalaegerszegi nyomozók látókörébe került egy 24 éves kutasi férfi, aki a rendelkezésre álló adatok alapján Zalaegerszegen több helyszínen is hulladéktároló konténereket, zsákban tárolt szemetet gyújtott meg, egy esetben pedig egy autót is megpróbált felgyújtani. Egy alkalommal a lángoló hulladékról egy tehergépkocsira is átterjedt a tűz, így az teljesen kiégett. A férfi két alkalommal Zalaegerszegen, különböző helyszíneken épületek falára graffiti feliratokat helyezett el festékszóró spray-vel – teszik hozzá. A kutasi férfit a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság nyomozói szombaton Sárvárról állították elő. Az általa használt ingatlanban tartott kutatás során több, a bűncselekményekkel összefüggésbe hozható tárgyat is találtak, melyeket lefoglaltak. K. Lászlót többrendbeli, részben folytatólagosan elkövetett rongálás gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, de vallomást nem tett. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.