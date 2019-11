Nem jár a Libegő a köd miatt

Az újraválasztott fideszes polgármester már nem is reagál az ezzel kapcsolatos megkeresésekre.

Az önkormányzati választás hajrájában adott át a budapesti XVI. kerület fideszes polgármestere, Kovács Péter egy játszóteret, amit aztán másnap le is kellett zárni, minthogy több gyerek is durva sérüléseket szenvedett az ottani csúszdáktól. Volt, akinek a sípcsontja tört el, volt, akit fejsérüléssel szállítottak kórházba, de kificamodott térd és kitörött fog is szerepel a 400 millió forintos játszótér baleseteinek listáján. Kovács ugyan próbálta menteni a menthetőt azzal, hogy "fejlesztőjátéknak" nevezte a csúszdákat, melyeken a gyerekeknek ki kellene tapasztalnia a biztonságos megállás technikáját, de azért azok átalakíttatása sem maradt el.