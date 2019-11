Hatszor annyi tartozása van Miskolcnak, mint amennyi a büdzsében rendelkezésére áll

Egyebek mellett kevesebb jutalomra, bővülő túlórakeretre számíthatnak a tanárok.

Teljesen kiszolgáltatottá válnak a Munka törvénykönyve „munkavállalóellenes rendelkezéseinek” a szakképzési intézményekben dolgozó oktatók, ha a parlament elfogadja az új szakképzési törvényt – figyelmeztet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). Egyebek mellett kevesebb jutalomra, bővülő túlórakeretre számíthatnak a tanárok. Mint arról korábban írtunk , az új szakképzési törvény változtatna az oktatók munkaviszonyán, foglalkoztatásuk átkerül a közalkalmazotti törvény alól a Munka törvénykönyve alá. A szakszervezetekkel minderről nem egyeztettek, a PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete is csak a sajtóból értesült a kormány terveiről. A törvényjavaslatot október 29-én nyújtotta be Palkovics László innovációs miniszter, az Országgyűlés első körben kedden vitázott róla. Ennek apropóján a PDSZ módosító javaslatokkal fordult valamennyi parlamenti frakcióhoz, hogy enyhítsék azokat a károkat, amelyekkel a szakképzésben dolgozókat sújtanák. Noha a kormány 30 százalékos béremelést ígér, a szakszervezet szerint csak pénz-átcsoportosításról van szó: a közalkalmazotti jogviszony kivezetésével ugyanis megszűnik például a jubileumi jutalom, csökkennek a felmondási, felmentési időre járó összegek és alacsonyabb lesz a végkielégítések összege is. Tiltakozik a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is. Mint írták, ha a törvényt elfogadják, rövidebb lehet a felmentési idő, megszűnhet az áthelyezési lehetőség, a munkáltató állásfelajánlási kötelezettsége. A pedagógus elveszítheti a háromévenkénti soros előrelépés lehetőségét, nem kapna törvényi garanciát munkakörének tartalmára, csökkenhet a pótszabadság mértéke, megszűnhet az 50 százalékos utazási kedvezmény. A rabszolgatörvényt a szakképzésben dolgozókra is kiterjeszthetik. A tanárok elveszíthetik kollektív jogaikat, egyebek között azt, hogy létszámcsökkentés előtt egyeztetni kell a szakszervezetekkel. A PSZ nyílt levélben kérte, legyen társadalmi egyeztetés az új szakképzési törvényről. A szakszervezet képviselői múlt szerdán találkoztak Bódis József oktatási államtitkárral és Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkárral, akik biztosították az érdekvédőket: nem lesz társadalmi egyeztetés. – Ezt elfogadhatatlannak tartjuk, a törvény olyan mértében szervezi át a szakképzést, hogy a kormánynak kötelessége lenne bevonnia az érintetteket – mondta Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke. Szerinte a szakoktatók fizetésemeléséről szóló tervek abba az irányba mutatnak, hogy kiéleződhetnek a bérfeszültségek a szakképzésben dolgozó pedagógusok között. Egyrészt a szakmai tárgyakat oktatók közötti béralkuk, amikre lehetőséget biztosít az új törvény, egyenlőtlen helyzetet teremthetnek, másrészt a nem szakmai, hanem közismereti tárgyakat oktató pedagógusok, úgy tűnik, kimaradnak a béremelésből. A parlament november 11-én vitázik ismét a törvényjavaslatról.