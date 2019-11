Draskovics Tibor a BKK igazgatóságában

Mácsai Pál és Pogány Judit is úgy gondolja, hogy demokráciában nincs helye zászlóégetésnek.

Ahogy azt a Népszava is megírta , október 23-án félszáz neonáci masírozott végig Budapesten, az Auróra közösségi teret is megtámadták, letéptek és felgyújtottak egy szivárványzászlót és összefirkálták a falakat. A történtek miatt aláírásgyűjtés indult, és színházak is csatlakoznak a tiltakozáshoz. A Budapest Pride közleménye szerint már több mint 40 magyar színész és 5 színház állt ki a szivárványzászló-égetés ellen. Mint írják, a Radnóti, az Örkény és a Katona társulatának tagjai is tiltakoznak az LMBTQ közösség megfélemlítése és a rendőrség nem megfelelő intézkedése ellen. A Trafó és a Hatszín Teátrum pedig szivárványzászlót is kifüggesztett az épületére: így foglaltak állást egy olyan társadalom mellett, ahol nem az erőszak és a kényszerű egyformaság, hanem a befogadás és a sokszínűség uralkodnak. Demokráciában nincs helye zászlóégetésnek címen indult petíció, ami hangot ad annak, hogy miután több nemzetközi politikus és nagykövetség is elítélte az erőszakos szélsőjobboldaliak október 23-ikai zászlóégetését, a magyar kormány azóta is hallgat. Az aláírók felszólítják Magyarország kormányát, hogy nyilvánosan ítélje el a cselekményt, és biztosítsa minden állampolgárát: meg lesznek védve a formációban masírozó, a társadalmat megfélemlíteni kívánó és csoportos bűncselekményeket elkövető radikálisoktól. A petícióhoz bárki csatlakozhat, csak ide kell kattintani . A színészek közül többek között Bányai Kelemen Barna, Csákányi Eszter, Dér Zsolt, Fullajtár Andrea, Gálvölgyi Dorka, Gáspár Ildikó, Hámori Gabriella, Jéger Zsombor, Keresztes Tamás, Mácsai Pál, Nagy Zsolt, Parti Nagy Lajos, Pogány Judit és Znamenák István is csatlakozott az aláírókhoz.