EP: Erdogannal egyre nehezebb

Az EU hatmilliárd euróval támogatja a Törökországba menekült szíreket.

Feszültek az Európai Unió és Törökország kapcsolatai. Az eurázsiai országban aggodalomra ad okot az emberi jogok és a demokrácia helyzete. Egyes tagállamoknak különösen kiélezett a viszonya Törökországgal. Mindezt Maciej Popowski, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős főigazgató-helyettes mondta az Európai Parlament három szakbizottságának együttes meghallgatásán. A szerdai tanácskozáson a Törökországba menekült szíriaiak helyzetét és a támogatásukat szolgáló uniós források elköltését értékelték a résztvevők. Brüsszel és Ankara 2015-ben kötött megállapodást ​​a szíriai menekültek megsegítésére. Ennek értelmében a közösség 6 milliárd euróval támogatja a háború elől Törökországba menekült szíreket, akiknek száma meghaladja a 3,6 milliót. A parlamenti ülésen az Európai Bizottság képviselője beszámolt arról, hogy az összeg felhasználása jól halad, már 96 százalékát kiutalták, illetve elkülönítették különféle projektekre. 2022-23-ra várhatóan az összes tervezett beruházás megvalósul. A 6 milliárdból 2,4 milliárdot szánnak a legsebezhetőbb menekültek humanitárius segélyezésére. Az EU által finanszírozott projektek alapvető megélhetési támogatást nyújtanak mintegy 1,7 millió menekült számára, több mint félmillió menekült gyermekek számára lehetővé teszik a tanulást - hangzott el. Az bizottsági illetékes megerősítette, hogy az uniós pénz nem a török államkincstárat gyarapítja, az EU az ENSZ és nemzetközi civil szervezetek bevonásával közvetlenül juttatja el a forrásokat a rászorulóknak. A meghallgatáson az EP-képviselők aggályukat fejezték ki, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök zsarolni próbálja az Európai Uniót, amikor a kapuk kitárásával és a menekültek Európára szabadításával fenyegetőzik. Nyugtalanítónak nevezték azt is, hogy az Észak-Szíriában létrehozandó úgynevezett biztonsági övezetbe kényszerrel próbálja majd betelepíteni szírek millióit. Az Európai Bizottság főigazgató-helyettese megerősítette, hogy az EU nem fogja pénzzel támogatni az emberi jogi szempontból is aggályos deportálásokat. "Elítéltük az észak-szíriai török beavatkozást, és a tervezett zónát nem tartjuk biztonságosnak. A kétoldalú megállapodás egyébként is lehetetlenné teszi a Törökországon kívüli finanszírozást" - hangsúlyozta Maciej Popowski. Több hozzászóló bírálta a 2015-ös megállapodást, amivel szerintük a huszonnyolcak kiszolgáltatták magukat Ankarának, és az autoriter rezsimet építő Erdoganra bízták az európai határok őrzését. Bírálták az észak-szíriai török beavatkozást is, amelyet az EP októberben éles hangú határozatban ítélt el - többek között a fideszes képviselők szavataival.