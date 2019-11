Új főszerkesztő a Népszava élén

2019. november 6.-tól - a korábbi főszerkesztő-helyettes - Nagy György irányítja főszerkesztőként a Népszavát.

A napilapot 2017 májusa óta vezető Horváth Gábor a jövőben is fontos feladatot lát el a lapnál, a külpolitikai rovat vezetését veszi át. Horváth Gábor 2017 tavaszán nehéz helyzetben vállalta el a szerkesztőség irányítását, és sikerrel stabilizálta azt. A legutóbbi tulajdonosváltás után most visszatér eredeti hivatásához, a külpolitikai újságíráshoz - jelentette be Mátray Mihály, a kiadó ügyvezetője. A majd' 150 éves napilap életében újabb fejezet kezdődik, a tulajdonos azt szeretné, ha a Népszava tovább növelné piaci részesedését – a nyomtatott újságok és az online portálok között egyaránt.