Handó után az OBT is legitimmé vált?

Varga Judit igazságügy miniszter és Répássy Árpád az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese is részt vett az Országos Bírói Tanács szerdai ülésén. Az OBT honlapjára felkerült összefoglaló szerint Varga Judit bemutatkozott a tanácsnak, illetve bemutatta az igazságügyi és az európai politikai célkitűzéseit. A miniszter jelezte, szükséges a bírói fizetéseknek a magasabb ügyészi illetményekhez való "kiegyenlítése". Répássy Árpád, az OBH szeptemberben kinevezett elnökhelyettese közölte, azzal a céllal ment el az ülésre, hogy párbeszédet kezdeményezzen az OBT-vel. Mint ismert, az OBH tavaly május óta nem képviseltette magát a tanács ülésein, a hétfőn alkotmánybíróvá választott Handó Tünde OBH-elnök pedig illegitimnek tartotta a testületet. Ezért is meglepő Répássy részvétele, akit sokan Handó utódának tartanak. Az OBH elnökhelyettese ugyanakkor utalt az Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő eljárásra (amely az OBT legitimitásáról dönthet), Handó Tündének az OBT érintő törvénymódosítási javaslatára, valamint az OBT-póttagok választásának törvényességét vizsgáló bizottság felállítására, amelynek ő az elnöke. Ez utóbbi már csak azért is különös, mert a tavaly őszi póttagválasztó bírói elektori gyűlésen Répássy az elsők között lépett vissza a jelöltségtől, meghekkelve és eredménytelenné téve ezzel a póttagok megválasztását.