A PSG is továbbjutott a BL-ben

Hosszú távú építkezésre készül az MLSZ és az OTP vezetője, ezt pedig nem zavarhatja meg az sem, ha a magyar labdarúgó csapat csak a lelátóról nézheti a bajnokságot.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke kijelentette: Marco Rossi akkor is a válogatott szövetségi kapitánya marad, ha a csapatnak nem sikerül kijutnia a jövő évi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra. „Talán nem a legjobb vezetői magatartás, hogy egy ilyen döntő meccs előtt mondom, de én akkor is számítok Marco Rossi munkájára, és azt gondolom, hogy az elnökség is osztja a véleményemet, ha most nem jutnánk ki az Európa-bajnokságra” - nyilatkozott a közmédiának az MLSZ bankvezér elnöke, . Hozzátette, jó kapitánynak tartja az 55 éves olasz szakembert, aki szerinte „beleugrott a mélyvízbe”, mert minden előkészület és barátságos mérkőzés nélkül kellett elkezdenie a válogatottal a Nemzetek Ligája-sorozatot - idézi szavait az MTI.

"Én azt gondolom, hogy úgy járunk jól, ha megtartunk egy olyan embert, aki tudja motiválni a játékosokat és elfogadják a szurkolók”- jelentette ki Csányi Sándor. Kiemelte: Rossi "érti a szakmáját, ezt bizonyította már a magyarországi és a szlovák bajnokságban is." „Azt gondolom, hogy egy szövetségi kapitánynak hosszú távon kell tudni építkezni” - mondta az MLSZ elnöke, akivel az M4 Sport készített hosszabb interjút, ezt vasárnap 16 órakor, a Sport7 című műsorban láthatják a nézők.