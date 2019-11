Róma humanitárius folyosók felállítását kezdeményezi Líbiából

A két elnöknek már csak azért is lesz mit megbeszélnie, mert a török fél NATO-tag létére nemrég alaposan bevásárolt orosz rakétákból.

Donald Trump telefonon beszélt Recep Tayyip Erdogan török államfővel, és megállapodtak abban, hogy a török elnök november 13-án Washingtonba látogat - szúrta ki az amerikai elnök erről beszámoló Twitter-posztját a 444.hu . Trump azt írta, hogy a "nagyon jó" telefonbeszélgetésben szó volt a terrorizmusról, valamint a szíriai helyzetről is.

Korábban Trump tette lehetővé Erdogannak, hogy - miután kivonta a térségből az amerikai csapatokat - a török elnök lerohanhassa a "béke forrása" nevű offenzíva során az Iszlám Állam ellen harcoló, észak-szíriai kurdokat. A lépés azonban komoly felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, még republikánus körökben is. Végül az tette még fagyosabbá a kialakult török-amerikai viszonyt, amikor az amerikai képviselőház elsöprő többséggel elismerte az örmény népirtás megtörténtét . Mint az arabnews.com emlékeztet, emiatt azzal is fenyegetett Erdogan, hogy lemondja látogatását. De a két elnöknek már csak azért is lesz mit megbeszélnie, mert a török fél NATO-tag létére nemrég alaposan bevásárolt egy orosz rakétavédelmi rendszerből . Mike Pence amerikai alelnök szerint Ankarának választania kell az Sz-400-asok és a NATO között.