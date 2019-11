Lángoló autóban halt meg egy ember Újpesten

A Blikk szerint hárman ugyanabban az utcában éltek, mint az áldozatuk, és segítettek a nőnek a nehezebb ház körüli munkákban.

Jól ismerte gyilkosait az a 85 éves idős asszony, akithétfőn reggel a gondozója –A rendőrséga gyilkossággal kapcsolatban. A lap szerint közülük hárman ugyanabban az utcában éltek, mint az áldozatuk. Negyedik társuk pár utcával arrébb nőtt fel, egy ideje azonban Budapesten dolgozott, ott is fogták el. „A négy közül három nagyon jól ismerte Irénkét, ők segítettek neki a nehezebb ház körüli munkákban. Soha nem volt hálátlan, busásan megfizette a fáradozásaikat. Valószínűleg az ilyen alkalmakkor figyelték ki, hol tartotta a pénzét, de amilyen naiv volt, lehet, hogy ő maga árulta el nekik, hogy hol tartja a vagyonkáját. A férfiak közül ketten rokonok, de igazából nem a családi kötelék, hanem az alkohol szeretete tartotta össze őket. Irénke mondta is nekik mindig, hogy ne igyanak, mert akkor teljesen másképpen viselkednek, mint józanul. Az ital miatt egyikük annyira elszegényedett, hogy egy hordóban lakott” – mondta a lapnak egy utcabeli férfi. A Blikk információja szerint az idős asszony halálát a fejére mért ütések okozták. Nem kizárt, hogy az elkövetők valamilyen eszközt is használtak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a 27 éves, a 18 éves, az 53 éves és a 43 éves szalonnai férfiakkal szemben. A hatóság az őrizetbe vett gyanúsítottakkal szemben előterjesztést tett letartóztatásuk ügyészi indítványozására.