Marad a bizonytalanság Madridban

Négy éven belül a negyedik parlamenti voksolást rendezik meg vasárnap Spanyolországban, de a legvalószínűbb az, hogy a mostani sem eredményez majd tiszta politikai viszonyokat.

Az áprilisi választás után hiába szerzett többséget Pedro Sánchez ügyvezető miniszterelnök szocialista pártja, az általa áhított centrista kormány nem jött létre, mert a liberális Ciuadadanos nem volt hajlandó koalícióra lépni vele. Sánchez a baloldali Podemosszal létrehozhatott volna egy új kormányt, ettől azonban elzárkózott, nem kívánt fontos miniszteri tárcát adni a baloldali radikálisoknak. Ezért inkább az újabb előrehozott választást választotta kiútként. A felmérések azonban azt mutatják, hogy a voksolás után Sánchez szempontjából rosszabb viszonyok alakulnak ki, mint áprilisban. A szocialista PSOE ugyan minden bizonnyal az élen végez, de jó esetben is csak hét százalékos előnnyel a jobboldali konzervatív Néppárt (PP) előtt. Összességében pedig a jobboldali pártok, a PP-n kívül a Ciudadanos és a jobboldali radikális Vox, több mandátumot szereznek, mint a két baloldali párt együttvéve. Ha az Albert Rivera által irányított liberálisok ezúttal meggondolnák magukat, és mégiscsak hajlandóak lennének egy centrista koalícióra a PSOE-val, a két párt együttesen messze nem szerezne abszolút többséget. A Ciudadanos ugyanis a korábbi szárnyalása után egyértelműen lefelé szálló ágba került, a felmérések szerint mindössze 7-8 százalékra számíthat. A választók amiatt büntetik a pártot, mert inkább szövetkeztek a szélsőjobbal, mint a szocialistákkal. A Ciudadanos elvesztette identitását Rivera makacssága miatt. Már most kijelenthető, a voksolás egyetlen igazi nyertese a Vox lesz. Az utóbbi hónapok korábbinál is nagyobb politikai bizonytalansága, illetve a kaotikus katalóniai helyzet a szélsőségeseknek kedvezett. A pártot több közvélemény-kutató 15 százalék felett méri, így a harmadik helyre futhat be a Podemos előtt. A Vox igazi populista politikai erő, annyiban tér el például a francia Nemzeti Tömörüléstől, Marine Le Pen alakulatától, hogy az Európai Unióból való kilépést nem tűzte zászlajára. Leginkább az Alternatíva Németországért (AfD) párthoz hasonlítható, a spanyol identitás erősítéséért száll síkra, elítéli a multikulturalizmust. A Vox választóinak nagy része korábban a Néppártot támogatta. Szavazóiak többsége idősebb férfi. Igaz, az utóbbi időben a párt a fiatalok körében is népszerűbbé vált. Felettébb aggasztó fejlemény lenne az Európai Unió jövője szempontjából is, ha a Vox kerülne a királycsináló szerepébe a választást követően.