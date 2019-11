Halálkamion Angliában: nyilvánosságra hozták az áldozatok nevét és életkorát

Ha nem akarják, hogy Londonban döntsenek a sorsukról.

Skóciában jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani, ha a skótok nem akarják, hogy Londonban döntsenek a sorsukról - mondta pénteken a skót miniszterelnök. Nicola Sturgeon, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője az SNP hivatalos választási kampánynyitó nagygyűlésén kijelentette azt is, hogy aki a december 12-ére kiírt előrehozott országos parlamenti választáson az SNP-re szavaz, arra szavaz, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja maradjon. Sturgeon szerint az SNP-nek már most is "kőbe vésett felhatalmazása" van az újabb függetlenségi népszavazás kiírására, hiszen ez szerepelt a 2016-os skóciai parlamenti választásokra kidolgozott programjában. Ennek alapján ha az SNP a mostani választásokat megnyeri Skóciában, a kérdés nem az lesz, hogy a skót kormány mit tesz, ha London elveti az újabb népszavazás engedélyezését - amire Boris Johnson brit miniszterelnök már egyenes utalást tett -, hanem az, hogy a brit kormány ezt milyen jogon tenné - mondta a skót kormányfő az edinburghi kampánynyitó rendezvényen.