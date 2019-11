Kiakadtak a német zöldek, amiért Stoiber kitüntetést fogadott el Orbántól

A CSU tavasszal még elhatárolódott a magyar miniszterelnöktől – hangsúlyozta Sven Giegold.

írja a Frankfurter Rundschau. Sven Giegold, aki a környezetvédők csúcsjelöltje volt a májusi EP-választáson, úgy fogalmazott, hogy a CSU tavasszal még elhatárolódott Orbán Viktortól, ám most az bizonyítja, hogy barátsága a jobboldali populista vezetővel töretlen. A bajor pártnak mostanában már korántsem olyan jó a viszonya a Fidesszel, mint korábban, de tiszteletbeli elnökét ez a jelek szerint nemigen zavarja, így átvette a a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, amelyet a kormányfő javaslatára ítéltek oda neki, és amelyet Áder János Orbán jelenlétében adott át.

A FAZ ugyancsak arról ír, hogy a volt bajor kormányfő zárta a héten a magas rangú látogatások sorát Budapesten. A lap felidézi: a nyitányt a múlt csütörtökön Vlagyimir Putyin útja jelentette, az elnök és Orbán Viktor nem sok újat tudott mondani egymásnak, de legalább megerősítette kölcsönös jóindulatát. Aztán a német külügyminiszter jóformán csak beugrott a magyar vezetőhöz, majd máris következett Recep Tayyip Erdogan, akit Edmund Stoiber követett. És bár ő már nincs hivatalban, mind Orbán Viktor, mind Áder János szakított számára időt, sőt az államfő még magas kitüntetést is átadott neki. A látogatások sorrendje véletlenül alakult ki, de jól illusztrálja, hogy a magyar külpolitika cikcakkban halad. A miniszterelnök Berlin és Brüsszel szavaiból, illetve gesztusaiból érzékeli, hogy mindkettő javítani igyekszik a feszült viszonyon. Ezt szolgálta a német diplomácia első emberének látogatása, még ha Heiko Maas mormogott is valamit a jogállam ügyében fennálló véleménykülönbségről. De akkor is: német külügyminiszter 6 éve nem járt a magyar fővárosban. Budapest ugyanakkor ejtette a közigazgatási bíróságok tervét. Ám ezzel párhuzamosan Orbán bizonyította makacsságát, amikor Erdogan oldalán a kitűnő kétoldalú kapcsolatokat méltatta. A szíriai invázió kapcsán szó sem volt az EU elítélő véleményéről, annál inkább dicsérte, hogy Ankarának hála, a szír menekültek nem jönnek Európába – teszik hozzá. A lap szerint Stoiber úgy kerül a képbe, hogy Áder hazafiként és meggyőződéses európaiként méltatta. A CSU aligha örül annyira az elismerésnek, mert a Fidesszel mostanában kissé feszült a viszonya, miután a magyar párt megtorpedózta Weber bizottsági elnöki próbálkozását. Azt pedig akár a konzervatív pártcsaládnak címzett bírálatként is lehet értelmezni, hogy a magyar államfő hangsúlyozta: a bajor keresztény szociálisok tiszteletbeli elnöke keresztény-konzervatív alapállást képvisel, és ennek a megközelítésnek a jövőben is alapul kell szolgálnia a pártcsalád számára. A hintapolitika ezúttal is kétértelmű jelzést adott és ez így tökéletes.