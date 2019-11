Hatalmas tüzek pusztítanak Ausztráliában, halálos áldozatok is vannak

„A nép oldalára állunk, nem a tábornokokéra” – mondta egy rendőr. Evo Morales államcsínyt emlegetett.

Fellázadt három város rendőri egysége pénteken Bolíviában Evo Morales elnök ellen. A kormány azonban egyelőre vár, a védelmi miniszter közölte, hogy nem vetik be a hadsereget a lázadók ellen. Morales szerint veszélybe került a demokrácia, és államcsínyt emlegetett.



„Nővéreim és fivéreim, demokráciánk veszélyben van egy puccs miatt, amelyet erőszakos csoportok indítottak az alkotmányos rend aláásása érdekében” – írta a vezető a Twitteren.

Hozzátette, hogy „a nemzetközi közösség előtt elutasítjuk ezt a jogállamiság elleni lépést”. Három hete tüntetések és összecsapások vannak a dél-amerikai országban abból kifolyólag, hogy ellenzéki csoportok szerint Evo Morales csalással nyerte meg az október 20-i elnökválasztást, és ezért követelik lemondását. Cochabamba városban – ahol a héten szintén voltak összecsapások az elnök támogatói és ellenzői között – a készenléti rendőrség épülete előtt egy maszkos rendőr tájékoztatott arról újságírókat, hogy egysége fellázadt.



„A nép oldalára állunk, nem a tábornokokéra” – tette hozzá egy szintén álarcos kollégája.

Az állami tévé felvételén a rendőri egység több tagja felmászott az épület tetejére, és kitűzte a bolíviai zászlót. Közben az utcán ellenzéki fiatalok biztatták őket, és petárdákkal fesztiválhangulatot teremtettek. Ezután a hivatalos fővárosban, Sucréban jelentette be egy álarcos rendőr, hogy követik a cochabambai kollégák példáját. Majd a Santa Cruz-i rendőrök is csatlakoztak. Santa Cruz az ellenzék egyik bástyája. Este sajtótájékoztatót tartott Javier Zavaleta védelmi miniszter, és kizártnak mondta, hogy a hadsereget bevetnék a fellázadt rendőrök ellen. Morales rendkívüli kormányülést hívott össze a rendőrlázadás miatt. Ezzel egy időben ellenzéki tüntetés volt La Pazban, s ezen az AFP hírügynökség szerint sok rendőr is részt vett.