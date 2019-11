Kihallgatja a rendőrség az Origo és a Ripost főszerkesztőjét

Erzsébetvárosban és Újbudán is átvilágításra kapott megbízást.

A Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával szerződött az önkormányzat folyó szerződéseinek átvilágítására és sajtóperes ügyekre Erzsébetváros új vezetése – írja az Index . Mellette Újbudán is előkészítés alatt áll a szombathelyi független önkormányzati képviselő irodájának megbízási szerződése. A VII. kerületet vezető Niedermüller Péter (DK) a lapnak azt mondta, nem a teljes, céges átvilágítást bízták Czeglédyékre, hanem annak a munkának egy részét. Czeglédy zerződése, és így a megbízás értéke egyelőre nem nyilvános, de Niedermüller szerint „természetesen minden szerződés, és az átvilágítás eredménye is nyilvános lesz”. Újbudát is egy DK-s, László Imre vezeti. Ott a teljes átvilágítási folyamatra (nagyjából 3 hónap, így számol a polgármester) Czeglédyéket bízzák meg, de sajtóügyekben is szerződnek az irodával. Czeglédy (aki az EP-választáskor a DK listájának utolsó helyén indult, az önkormányzati választásokon pedig független színekben lett önkormányzati képviselő Szombathelyen) az ügyvédi titoktartásra hivatkozva nem kívánt nyilatkozni ezekről a megbízásokról, mint mondta, a közéleti tevékenysége teljesen nyilvános, de az egyébként Fodor Tímea által vezetett ügyvédi iroda tevékenységét érintő kérdésekben a kamara etikai szabályait betartva nem nyilatkozik. A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében februárban emeltek vádat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 emberrel szemben. A vádirat szerint a 2011-től működő bűnszervezet célja döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt. A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.