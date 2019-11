Enyhe időt hoz a jövő hét, de nem sok köszönet lesz benne

De miközben ciklon és anticiklon váltja majd egymást fölöttünk, esik majd és a szél is fúl, legalább annak örülhetünk majd, hogy nincs -30 fok, mint Lappföldön.

Általában erősen felhős vagy borult idő várható, vasárnap estig egyre kisebb területre korlátozódik a csapadék. Előbb főként az Alföldön, később másutt is egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Ezzel szemben északkeleten még hétfőn napközben is erősen felhős vagy borult maradhat az ég, délelőttig helyenként gyenge eső, szitálás is előfordulhat. Hétfőn a Dunántúl nyugati tájain is tartósabban több lehet a felhő, másutt a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között valószínű, de északkeleten 6-8 fok is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 8 és 14 fok között alakul.

Még több eső, szél és köd

A jövő héten is változékony lesz az időjárás, többször várható eső. Ezzel együtt a maximumok 10 fok körül alakulnak, de helyenként 20 fok is lehet. Hétfőn délelőtt a ködfoltok feloszlanak, és általában több órára kisüt a nap. Északkeleten délelőtt még előfordulhat helyenként gyenge eső, szitálás. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 8-14 fokig melegszik a levegő.

Kedden egyre többfelé várható eső, zápor. Kelet felé haladva csökken a csapadék valószínűsége. A minimumhőmérséklet 1-7, a maximumhőmérséklet 8-18 fok között alakul, délkeleten lesz az enyhébb idő.

Szerdán csak rövid napos időszakok lehetnek. Több helyen várható eső, zápor. Az Alföldön erős, a Dunántúlon viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-12, a legmagasabb 9-20 fok között alakul, keleten lesz enyhébb idő.

Csütörtökön szórványosan alakul ki eső, zápor. A leghidegebb órákban 2-10 fok lesz. Napközben 8-18 fokig melegszik a levegő.

Péntekre virradóra a pára, köd feloszlását követően közepesen felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, de szitálás előfordulhat. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-9, a legmagasabb hőmérséklet 12-17 fok között alakul.

Szombaton és vasárnap hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Szombaton viszont nagy területen, vasárnap helyenként megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mindkét nap 4-10, a maximumhőmérséklet 12-19 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.

Időjárási helyzet Európában

Egy-egy ciklon örvénylik a Balti-, és az Adriai-tenger felett, környezetükben és frontjaik mentén több helyen fordul elő eső, záporeső. A délebbi ciklon előoldalán helyenként zivatarok is kialakulnak, amelyek lokálisan nagy mennyiségű csapadékot eredményeznek például Bosznia, Montenegró vagy éppen Albánia egyes részein. Egy hosszan elnyúló frontálzóna kontinensünk nyugati tájain is több helyen borongós, esős időt okoz. Nyugodtabb idő Németország tágabb környezetében, és Skandinávia nyugati felén van: míg előbbin csak gyenge fagyok vannak éjszaka, addig Lappföldön néhol -25, -30 fokot is mérnek, és arrafelé napközben is mindössze -15, -20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ezzel szemben a Fekete-, illetve Égei-tenger partvidékén néhol még nyári napot regisztrálnak. A környezetünkben örvénylő ciklon északkelet felé haladva lassan elhagyja térségünket.



Hétfőn átmenetileg egy köztes anticiklon lesz felettünk, majd egyre inkább a tőlünk délnyugatra kialakuló mediterrán ciklon előoldalára kerülünk.