Ló farokszőréből készült, hamis tülök mentheti meg a rinocéroszokat

Nem ez az első eset, hogy a fiatal klímaaktivista képmása tűzfalra kerül.

San Francisco büszke az ökotudatos működésére - írja a Guardian -, és hamarosan Greta Thunberg óriási képmása is emlékeztetni fogja a város lakosait arra, hogy tartsák tiszteletben a bolygót. Andres Iglesias argentin falfestőművész (művésznevén: Cobre) várhatóan jövő héten fejezi be a tűzfalfestményt a belváros központi részén. „Az éghajlatváltozás valódi - nyilatkozta a festő -, ez a lány pedig, Greta fantasztikus, és nagyon is jól tudja, mit csinál. Remélem, ez a falfestmény sokaknak segít ráeszmélni arra, hogy vigyáznunk kell a bolygónkra!”