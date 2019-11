Másodpercek alatt követett el legalább négy életveszélyes manővert a sofőr - a rendőrség és a Volán is vizsgálatot indított.

Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a rövid, ám súlyos szabálytalanságokban bővelkedő videót, amit az RTL Híradó mutatott be vasárnap. A felvételen, ami először egy székesfehérvári közösségi oldalon jelent meg, az látható, amint a Volán egy utasokkal teli járata életveszélyesen közlekedik. Egy forgalmas kereszteződéshez közeledve a csuklós busz sofőrje előbb úgy váltott sávot, hogy nem indexelt, mindezt ott, ahol már záróvonal van. Előbb a balra kanyarodó sávba hajtott át, ám innen - egy szabályosan várakozó autót is megkerülve - jobbra fordult. Megállás nélkül hajtott be a kereszteződésbe, pedig piros volt a lámpa, és még stoptáblát is kihelyeztek.