Érkezik a nyugdíjprémium, nagy eltérések lesznek

A lakók aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy megakadályozzák a fejlesztést.

írja az Index. A portál kiemeli: a program célja, hogy „elektromos vízi járművek töltésére alkalmas töltőrendszert” alakítsanak ki a Balatonon, ami az elektromos hajókat és a vitorlásokat egyaránt ki tudja szolgálni, és így elektromos hajókkal is be lehessen járni a tavat. Minimum százmillió, maximum egymilliárd forint támogatásra lehet pályázni, a kikötőknek pedig 2023. november 30-ig kell elkészülniük. A program keretösszege összesen 4 milliárd forint. A cikk szerint az önkormányzatba bejutott független képviselők arra kérték a polgármestert, fontolja meg a döntést, előbb szervezzen lakossági fórumot a földváriakkal, és csak akkor indítsa el a beruházás megvalósítását, ha erre valódi lakossági igény van. Mivel erre a polgármester nem volt hajlandó, két független képviselő lakossági fórumot hirdetett szombatra. A földvári lakók eközben aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy megakadályozzák a fejlesztést. Mint írják, a földváriak attól félnek, hogy a tervezett vitorláskikötő és a hozzá kapcsolódó épület után kiszorulnának a partról az átlagpolgárok, és a partot csak a tehetősebb vitorlástulajdonosok használhatnák. Ráadásul azt sem akarják, hogy a parton parkolót építsenek autóknak, ott, ahol most fás, füves terület van. A polgármester szerint viszont nem fair, hogy a kikötőt jelenleg kiszolgáló büfések majdnem száz évre megkapták a partszakaszt, és egy több százmilliós értékű kikötőfejlesztés jobban szolgálná a település érdekeit. Az októberi önkormányzati választáson független jelöltként elindult Balatonföldvár polgármesteri tisztségéért Herényi Károly is, aki 1998 és 2010 között parlamenti képviselőként tevékenykedett, egy ideig az MDF elnöke és frakcióvezetője is volt. Herényi nem nyert, de a korábbi öt fideszes képviselő száma háromra zsugorodott, és bekerült három független képviselő is, így kilenc év után újra van ellenzék az önkormányzatban. A Fidesznek azonban megmaradt a többsége, mivel a várost korábbi ciklusokban is irányító Holovits Huba polgármester ismét nyert a választáson. Holovits az első testületi ülésen újból elő is vette a kikötőfejlesztési tervet, a választást követő napon, október 14-én a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt Kisfaludy-programban való indulásról fogadtak el szándéknyilatkozatot –A portál kiemeli: a program célja, hogy „elektromos vízi járművek töltésére alkalmas töltőrendszert” alakítsanak ki a Balatonon, ami az elektromos hajókat és a vitorlásokat egyaránt ki tudja szolgálni, és így elektromos hajókkal is be lehessen járni a tavat. Minimum százmillió, maximum egymilliárd forint támogatásra lehet pályázni, a kikötőknek pedig 2023. november 30-ig kell elkészülniük. A program keretösszege összesen 4 milliárd forint. A cikk szerint az önkormányzatba bejutott független képviselők arra kérték a polgármestert, fontolja meg a döntést, előbb szervezzen lakossági fórumot a földváriakkal, és csak akkor indítsa el a beruházás megvalósítását, ha erre valódi lakossági igény van. Mivel erre a polgármester nem volt hajlandó, két független képviselő lakossági fórumot hirdetett szombatra. A földvári lakók eközben aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy megakadályozzák a fejlesztést. Mint írják, a földváriak attól félnek, hogy a tervezett vitorláskikötő és a hozzá kapcsolódó épület után kiszorulnának a partról az átlagpolgárok, és a partot csak a tehetősebb vitorlástulajdonosok használhatnák. Ráadásul azt sem akarják, hogy a parton parkolót építsenek autóknak, ott, ahol most fás, füves terület van. A polgármester szerint viszont nem fair, hogy a kikötőt jelenleg kiszolgáló büfések majdnem száz évre megkapták a partszakaszt, és egy több százmilliós értékű kikötőfejlesztés jobban szolgálná a település érdekeit.

Akkor indítanak lakossági tájékoztatást, ha az önkormányzat támogatást nyer

A cikk szerint november 5-én az új képviselő-testület ülésén az önkormányzat határozatot fogadott el a kikötőfejlesztésről. A javaslatot Holovits Huba nyújtotta be, és arról szólt, hogy Balatonföldvár együttműködési szándékát fejezi ki a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program balatoni e-kikötő-fejlesztési konstrukció keretében meghirdetett, kikötő létesítését célzó projekt megvalósítása érdekében. Úgy tudják, a képviselő-testületi ülés Andorka Miklós független képviselő ezek miatt a kikötőfejlesztésről szóló pályázatról szóló javaslat elnapolását kérte, de erre a fideszes többség nem volt hajlandó. A portál az önkormányzatot is megkereste a kérdéseivel. Megerősítették, hogy csak akkor indítanak lakossági tájékoztatást, ha az önkormányzat támogatást nyer a Kisfaludy-program pályázatán. A nyertes pályázat után a konkrét terveket „természetesen a legszélesebb nyilvánosság bevonásával fogjuk megvitatni” – írta az önkormányzat. Kérdezték a polgármestert arról is, hogy elmegy-e a hétvégén a független önkormányzati képviselők által szervezett lakossági fórumra, erre nemmel felelt, ugyanis állítása szerint nem hívták meg. Azt viszont leszögezte, hogy a kikötő a település érdekeit szolgálja, mivel szerinte egy vízparti település minőségét, a többi településhez való viszonyítását meghatározza, hogy hány darab milyen nagyságú és milyen minőségű kikötővel rendelkezik. Holovits Huba szerint az is fontos, hogy a kikötő a turisztikai szezonon kívül is forgalmat hozzon a településnek, és ehhez a Kisfaludy-program alkalmas, hiszen a támogatás elnyeréséhez a pályázónak vállalnia kell a megépülő kikötőnek egész éves nyitvatartását. Holovits szerint a jelenlegi tiltakozás és aláírásgyűjtés célja, hogy félrevezessék az embereket. „Nem is csodálkozunk, hogy eddig csak 33 földvári írta alá a 2000 választópolgárból” – fogalmazott a polgármester.