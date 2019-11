Megvert és kirabolt egy idős férfit két nő Erzsébetvárosban

Az engedély és orvosi végzettség nélkül dolgozó asszony külsőleg használható szérumokat fecskendezett be ügyfeleinek, másfél évig vágta át a fogyni vágó nőket.

Kuruzslás vétsége miatt emeltek vádat egy 40 éves nő és 45 éves élettársa ellen, akik 2015 és 2017 júniusa között engedély nélküli zsírbontó kezeléseket tartott Újpesten. V. Katalin az ügyészségi közlemény szerint sem orvosi végzettséggel, sem engedélyekkel nem rendelkezett, ám ez nem akadályozta meg abban, hogy 16 nőn hajtson végre zsírbontó kezelést. Amikor elfogták , a rendőrök közel 200 szérumos üvegcsét és 1000 tűt találtak nála – az asszony olyan kozmetikai anyagokat fecskendezett be ügyfeleinek, amit használati utasítás szerint csak külsőleg lehetett volna alkalmazni.

A feketén működő szolgáltatás mondhatni professzionális körülmények között zajlott: sértetteket a vádlott ügyintézőként dolgozó élettársa fogadta, aki felvette az adatokat, tájékoztatást adott a kezelésről – a szalont a neten is hirdették, és kedvezményes kuponokkal is lehetett fizetni. A sértettek – az alkalmak számától is függően – 10.000 – 70.000 forint összeget fizettek a beavatkozásokért. A páros ellen a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség emelt vádat a kerületi bíróságokon: a testületek bűnösnek mondták ki a nőt és bűnsegédként dolgozó élettársát, és a nőt 525 ezer, a férfit 240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség mindkét vádlott terhére, súlyosabb pénzbüntetés kiszabása, a védelem felmentés érdekében fellebbezett.