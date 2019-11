Európa térben és időben

A perspektíva – ez a kulcsszó a National Georgraphic, Európa a magasból című sorozata kapcsán. Elvégre, a széria nem tesz mást, csak megmutatja hat európai ország – Németország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Lengyelország és az Egyesült Királyság – legszebb tájait.

Joggal kérdezi az olvasó, hogy a szokásos ismeretterjesztő tartalmon, esetleg az utazást pótló, az otthoni fotelből megoldható vizuális élményen túl tulajdonképpen mivel ad többet a NatGeo új műsora. És akkor itt kell újra elsütnöm a perspektívát, melynek jelentőségére Radisics Milán fotográfus hívta fel a figyelmet a csatorna által szervezett sajtóbeszélgetésen. Jelesül, hogy ő magát is a másféle, egészen pontosan a magasból fotózott látvány nyűgözte le, és fogalmazzunk úgy, művészi életutat jelölt ki magának. Radisics fotóinak a világa a természetre összpontosít, művészi útkeresése abban rejlik, hogy a víz nyomát kutatja. Azaz, pontosabban fogalmazva, hogy a természetes vizek hogyan alakítják a Föld arculatát, kevésbé optimális esetben pedig, annak az eredményeit is dokumentálja, amikor az ember közbelép. Fotóin keresztül felfedezhetők a víz által kreált formák (például folyóké vagy mocsaraké), szemmel, a két lábon járó ember nézőpontjából nem látható színek és atmoszférák. Egyszóval, nincs mese, fel kell emelkedni – a szó legszorosabb értelmében. Persze, naiv tollforgatóként megkérdeztem azt Radisicstól, hogy mégis milyen magara kell repülnie a kamerának a drónnal – a fotográfus pedig türelmesen elmagyarázta nekem, hogy mindig más magasságba, de a lényeg, hogy ezt a perspektíva határozza meg. Persze, megértem, nagyon sok utazás, energia és gyakorlás szükséges a nemzetközi elismerésekhez, így sokkal egyszerűbb, ha gyakorlott alkotók műveit nézzük inspirációként. Ebből a szempontból tulajdonképpen forradalmi a NatGeo sorozata, mivel olyan nézőpontból mutatja meg Európa szépségeit, amit akkor sem látnék, ha elutaznék oda. Például a római Colosseumban hiába készítettem – telefonommal – több tucat képet, nem fedeztem fel, hogy felülnézetből olyan, mintha egy óriási szem lenne. Mindemellett az Európa a magasból alkotói egy teljes éven keresztül forgattak a hat országban, így a látottak egyfajta időutazást is kínálnak. Azaz megnézhetjük gyorsított felvételeken holland tulipánmezők miképpen borulnak virágba néhány másodperc alatt, és impozáns alpesi vízesések dermednek szinte azonnal jéggé. Továbbá, Radisics után szabadon, megfigyelhetjük azt is, miként változtatta meg az emberi tevékenység - például a szél-és naperőművek elterjedése, vagy a nagyvárosok terjeszkedése - az egyes tájegységek látképét. Infó Európa a magasból Bemutatja a National Geographic csatorna vasárnaponként 22 órakor (premier november 10-én volt)