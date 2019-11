Teljesült Borkai Zsolt utolsó kívánsága: stadiont kapott Győr az államtól

A házelnök nem sok köszönetet mondhat ennek a hétfőnek.

Nem elég, hogy Horn Gyula néhai miniszterelnök fia emlékeztette Kövér Lászlót lelkes KISZ-titkárságára és MSZMP-tagságára, most az Azonnali is beleállt a házelnökbe. Október közepén írta meg a Népszava is, hogy Kövér László és az Országgyűlés Hivatala még jobban beszűkíti a parlamenti újságírók lehetőségeit , az internetes lap most erre reagált. Azt írják : "Kövér László sem rendelkezhet akármiről, őt is köti az országgyűlési törvény: amely többek között kimondja, hogy a házelnöki rendelkezések sem zárhatják ki sem az Országgyűlés ülésének nyilvánosságát, sem a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. Szerintünk az újságírókat korlátozó új szabályok pontosan ezt teszik, úgyhogy bepereltük az Országgyűlés Hivatalát és magát Kövér Lászlót is."