Majomnak nevezték a józsefvárosi képviselőt, az MSZP feljelentést tesz

Feljelentést tett az erzsébetvárosi jegyző kedden délelőtt, miután kétszer is feltörték ismeretlenek hétfő délután az önkormányzat internetes oldalát, és trágár szöveggel fenyegették meg a kerület új vezetőjét –Niedermüller Péter polgármester szerint a hackertámadás éppen azután történt, hogy a VII. kerület új vezetése elkezdte nyilvánosságra hozni a korábbi években megkötött szerződéseket.

„Az önkormányzati cégek szerződéseiről van szó, ami nyilvánvalóan bizonyos érdekeket sérthet. Lehet azt mondani, hogy ez véletlen, és nekem nincs is különösebb üldözési mániám, de azért ez mégiscsak furcsa egybeesés” – mondta a Demokratikus Koalíció politikusa a portálnak.

Niedermüller szerint azért döntött úgy, hogy felfüggeszti az önkormányzati honlapot addig, míg megfelelően le nem tudják azt védeni, mert minősíthetetlen stílusú, ordenáré szövegekre nincs szüksége a kerületi nyilvánosságnak.



„Megfelelő szakemberek vizsgálják, hogy ki fér, férhet hozzá az önkormányzat elektronikus felületeihez, és bízom benne, hogy a hatóságok is teszik a dolgukat, hiszen noha a levelezésem kiadásával fenyegettek meg, nekem azonban nincs titkolnivalóm, ellenben az önkormányzat a lakosság érzékeny adatainak is kezelője, és kötelességem megvédeni ezeket” – fogalmazott.

Niedermüller Péter összellenzéki támogatású polgármester hivatalba lépésekor ígért teljes és alapos elszámoltatást, melynek részeként átvilágítják a bulinegyedet is magában foglaló kerület gazdálkodását, a cégek eljárásmódját és szerződéskötéseit. Az átvilágítás egy részét Czeglédy Csabára bízta a kerületvezetés, amit a kormánymédia is kifogásolt, de az ellenzéki oldal pártjai között is okozott némi feszültséget. Közvetlenül a hackertámadást megelőzően azonban Niedermüller nyilvánosságra hozta, hogy tucatnyi ügyvédi irodának több száz millió forintot fizetett ki az önkormányzat, a szerződések egy részénél pedig nem lehetett megállapítani, hogy mire fordították az összegeket, mert a megbízás tárgya például szóbeli tanácsadás volt. Van olyan ügyvédi iroda, amelynek 2018 januárja és 2019 októbere között 260 millió forintot adott az önkormányzat. Niedermüller szerint mindenesetre a most történtekből is egyértelmű, hogy vannak bizonyos szereplők, akik okkal tartanak ettől az átvilágítástól, de folytatni fogják ezt a munkát és az átvilágítást elszámoltatás követi majd – írja a portál.