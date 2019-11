Szúrós szagú gáz szivárgott a Mátrai Erőműben

Nem csak a kórházigazgatókat zavarta össze a 4116/2019-es – a nyilvánosság számára nem megismerhető – kormányhatározat, de magát a szaktárcát is.

Miközben a kórházfenntartó kedden a nagy nyilvánossággal egy közleménnyel próbálta elhitetni, hogy a Népszavában megjelentekkel ellentétben nincs létszámstop az egészségügyi intézményekben, a Magyar Kórházszövetséget az államtitkár és a kórházfenntartó vezetője is arról biztosította: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kórházakban életbe léptetett létszámzárlat minél hamarabb feloldásra kerüljön. E két állítás nyilvánosságra kerülése között alig telt el néhány óra. A kórházigazgatók napközben pedig egy újabb fenntartói levelet kaptak, ezt a Medicalonline szakportál hozta nyilvánosságra. Eszerint „a pénteki levélben foglaltak egységes értelmezése érdekében” azt közlik velük, hogy keddtől valamennyi álláspályázó anyagát e-mailben kell eljuttatni az ÁEEK-hoz, azaz az önéletrajzukat, és a betölteni kívánt munkakör leírását is annak érdekében, hogy az azokról szóló jóváhagyást „személyre szólóan és azonnal” visszaküldhessék. Ez a feladat eddig az igazgatók hatáskörébe tartozott. Mint arrólaz állami kórházfenntartó a fenti „titkos” kormányhatározatra hivatkozva rendelt el gyakorlati létszámzárlatot a kórházaknál. Pénteken kelt levelében arra szólította fel a vezetőket, hogy nem vehetnek fel új embereket. A főigazgatói utasítás szerint: 2019. november 6. napjától visszavonásig az állami egészségügyi intézményekben új jogviszony nem létesíthető. Új jogviszonynak minősül bármely olyan kinevezés, szerződés vagy egyéb megállapodás, amelynek alapján az adott szervvel 2019. november 5. napján jogviszonyban nem álló személy 2019. november 5. napját követően – bármely kezdő időponttal – az adott szervvel jogviszonyba kerülne. E levélben a főigazgató nyilvánvalóvá tette az egyetlen kiskaput is, jelezvén, hogy a kormányhatározat a megbízási szerződések megkötését nem tiltja. Az utasítás azért is riadalmat okozott az intézményekben, mert az intézkedés tovább súlyosbítja az amúgy is meglévő szakemberhiányt, különösen, hogy – mint az Állami Egészségügyi Ellátóközpont (ÁEEK) leveléből kiderült – az egyéb mentesítések lehetőségét ki sem dolgozták. A zavart csak növelte, hogy a hivatkozott kormányhatározat az érintettek számára sem volt megismerhető, be kellett érniük az ÁEEK főigazgatójának interpretációjával. Bár a még vasárnap este a létszámstopról feltett kérdéseinkre a kórházfenntartó máig sem válaszolt, cikkünk megjelenése után, kedden közleményt adott ki, miszerint a kórházakban nincs létszámstop. Mindössze arról van szó, hogy „a kormány rendszeresen monitorozza a közigazgatásban és közszolgáltatásoknál betöltött, üres és szükséges álláshelyeket, ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne felvenni dolgozókat, ha arra szükség van. A kormány célja az, hogy valamennyi intézményben kontrolláltan történjenek a felvételek.” Ez a propaganda szöveg csak a nyilvánosságnak szólt, mert mint egy másik közleményből kiderült, a kórházak vezetői a cikkünk megjelenése után más tájékoztatást kaptak. Ezt a Magyar Kórházszövetség közleményben is ismertette. Eszerint: „A Magyar Kórházszövetség megkeresésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára is azt a tájékoztatást adta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kórházakban életbe léptetett létszámzárlat minél hamarabb feloldásra kerüljön. Mivel a 4116/2019. számú kormányhatározat a jelenlegi is fennálló HR problémákat tovább rontja, a betegellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlennek gondoljuk a helyzet hosszú távú eredményes megoldását. Az MKSZ minden segítséget megad ebben a folyamatban.”