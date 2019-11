Csalók verték át 18 millió forinttal a pécsi önkormányzatot

Adatmódosítási kérelmet nyújtottak be egy kivitelező cég nevében, a város pénze így már az ő számlájukon landolt.

Csalók verték át a pécsi önkormányzatot, akik egy bölcsőde-felújítás örvén sápolták meg a várost – tudta meg az RTL Klub. A projekt összesen 240 millió forintba került, az önkormányzat pedig éppen az utolsó, 18 millió forintos kifizetést utalta volna el a kivitelezőnek, amikor a tettesek közbeléptek.

Ruzsa Csaba, pécsi alpolgármester a csatornának elmondta, a kifizetés előtt váratlanul olyan adatmódosítási kérelem érkezett be hozzájuk, hogy a fennmaradó, 18 milliós tételt egy másik számlára utalják. A városvezetés ennek eleget is tett, a megadott új számláról pedig perceken belül leemelték az átutalást – csakhogy a pénz nem a kivitelezőhöz került. A történtek miatt az önkormányzat és a felújítással megbízott cég is feljelentést tett. A rendőrség június elején rendelte el a nyomozást, csalás miatt, ismeretlen tettes ellen vizsgálódnak.

Az RTL Klub információi szerint a csalók országszerte több helyen is hasonló módszerrel okoztak kárt, a rendőrség is keresi őket.