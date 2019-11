Szabad szemmel: fátylat a múltra, a Néppárt újra keblére öleli Orbánt

Nemzetközi sajtószemle, 2019. november 13.

Die Presse A lap úgy tudja, hogy Edmund Stoiber, a CSU tiszteletbeli elnöke a párt békeköveteként járt Orbán Viktornál, amikor a múlt pénteken magas kitüntetést vett át Budapesten. Az elismerés alkalmából jelentette be, hogy hamarosan párbeszéd kezdődik a két párt vezetője között. Immár majdnem egy éve szokatlanul fagyos a keresztény szociálisok és a Fidesz viszonya, mert a magyar kormányfő segített megtorpedózni Weber bizottsági elnöki álmait. Azon kívül igyekszik jobbra tolni az európai kereszténydemokráciát, a bajor pártvezér, Söder azonban inkább a politikai közepet célozza meg. Stoiber úgy nyilatkozott, hogy utódja igen fontosnak tartja a Magyarországhoz fűződő jó viszonyt. Ezért úgy gondolja, hogy fátylat kell borítani a múltra, de Weber is kész együttműködni Orbánnal. Azaz a jelek szerint az EPP-ben is helyreáll a béke. És bár még meg kell várni a három bölcs jelentését, úgy néz ki, hogy lekerült a napirendről a magyar párt kizárása. Hírek szerint a konzervatívok három feltételt támasztottak: a miniszterelnök szüntesse be az ellenséges retorikát, vonja vissza a közigazgatási bíróságok tervét és ne akarja jobbra vinni a pártcsaládot, mert az szakadáshoz vezetne a csoporton belül, hiszen a tagok közül sokan liberálisok. Stoiber több mint 3 órán át tárgyalt négyszemközt Orbánnal. Így arról, hogy a magyar vezető is hasonlóképpen gondolkodik, mint Macron, vagyis hogy az EU vagy világpolitikai tényezőként jelenik meg, vagy pedig eltűnik a színről. A vendég fontosnak tartja a szoros együttműködést a visegrádiakkal, annál is inkább, mert azok Németország számára többet számítanak, mint a franciák, az amerikaiak vagy a kínaiak. A német belpolitikáról szólva azt fejtegette, hogy az AfD neonáci, nem szabad vele összedolgozni. Ezért az uniópártoknak otthont kell kínálniuk mindazoknak, akik kedvezően vélekednek a nemzetről, ám érzelmileg nem sokat tudnak kezdeni Európával.

New York Times/Yahoo/Reuters A magyar kormány elfogadta, hogy büntetést fizessen, amiért jogellenesen használt fel uniós alapokat – az összeg meghaladhatja akár a félmilliárd forintot is. Ez abból a dokumentumból derül ki, amelyet az egyik biztos készített az EP Költségvetési Ellenőrző Bizottságának tegnapelőtti ülésére, és amelyet a tanácskozás után közzétettek a Bizottság honlapján. Eszerint Magyarország beleegyezett, hogy a jövőben a kifogásolt összegek 10 százalékával kevesebb kapjon Brüsszeltől, ami a GDP 2 százalékának felel meg. Tavaly az EU 30 támogatási programjából nyolcszor kellett korrekciót alkalmazni a magyarok esetében. A Bizottság egy közbeszerzési elemzésre hivatkozva azt közölte, hogy a tagállamok közül a magyar kormány bizonyult a leggyengébbnek, amikor az alapok felhasználásáról, illetve annak ellenőrzéséről van szó. A jobboldali Orbán Viktor időről időre összecsap uniós intézményekkel és más tagállamokkal a jogállam lebontása és a brüsszeli támogatások miatt. Ám tagadja, hogy lebontaná a fékeket és ellensúlyokat, ugyanakkor gúnyolódik azon, hogy a pénzek folyósítását a demokratikus elvek betartásához kötnék. Jelen esetben a kormány megtehette volna, hogy nem fogadja el a másik fél álláspontját és minden egyes ügyben külön vizsgálatot kér, ám ehelyett belement a 10 százalékos büntetésbe. Ugyanakkor nem válaszolt a Reuters kérésére, hogy értékelje a fejleményt.

Guardian Bernie Sanders arra hívja fel a figyelmet, hogy az antiszemitizmus elleni harc a központi elem az elnyomás elleni baloldali küzdelemben. A vermonti szenátor, aki lengyel bevándorló apja révén maga is érintett a kérdésben, és aki jövőre a demokraták elnökjelöltje szeretne lenni, rámutat, hogy ezek az erők nem egyszerűen a zsidókat gyűlölik, hanem a többfajú demokráciát és a politikai egyenlőséget. Úgy értékeli, hogy Trump kijelentései hozzájárultak nem egészen egy hónapja Amerika legsúlyosabb antiszemita támadásához, amikor is egy fehér nacionalista bombája 11 ember halálát okozta a pittsburghi Életfa zsinagógában. A tettes azt gondolta, hogy a zsidók is benne vannak az állítólagos alattomos összeesküvésben, mármint hogy a délről érkező migránsinvázió megváltoztassa az USA etnikai összetételét. A politikus családjának nagy részét a nácik pusztították el, éppen ezért pontosan tudja, hová vezet a fehér felsőbbrendűség eszméje, illetve amikor az emberek nem szállnak szembe vele. Márpedig az Egyesült Államokban erősödik az antiszemitizmus. Követői megvetik a bevándorlókat, a színes bőrűeket, a melegeket, a nőket és mindenkit, aki útjában áll a csakis-fehérek-Amerikájának. A jobboldal ezúttal is azon van, hogy megossza a lakosságot, de ugyanez vezérli a rasszizmus és a melegellenes gyűlölet esetében is. Ugyanakkor nem zsidóellenes az, aki bírálja az izraeli politikát. Ezt a szenátor pontosan tudja olyasvalakiként, aki csaknem 60 éve egy kibucban dolgozott. Azt hangsúlyozza, hogy nagy-nagy szükség van a szolidaritásra, mert a világon mindenütt jönnek fel a megosztó és romboló politikai erők, Oroszországban, Indiában, Brazíliában, Magyarországon, Izraelben és másutt. Intoleráns, tekintélyelvű vezetők támadják a demokratikus társadalmak alapjait. Az aggodalmak felerősítésével kiaknázzák a félelmeket. Türelmetlenséget gerjesztenek, gyűlöletek keltenek az etnikai és vallási kisebbségekkel, a demokratikus normákkal, a szabad sajtóval szemben. Paranoid elméleteket terjesztenek idegen összeesküvésekről. Amerikában ez a legfelső szinten folyik. A zsidók a történelmi tapasztalatok folytán pontosan érzékelik a veszélyt. De azt is látják, hogy az antiszemitizmus elleni harc szorosan összefonódik az elnyomott emberek felszabadításáért folyó küzdelemmel.

Washington Post Kelet-Európában 30 éve kezdett összeomlani a kommunista rendszer, de az egykori nézetek még ma is kihatnak a régióban a politikai nézetekre – állítja a kommentár, amelynek egyik szerzője a Princtoni Egyetem professzora. Mint nemrégiben megjelent könyvük alapján rámutatnak, 3 évtizede zajlik a páratlan kísérlet, hogy tisztességesen újjászervezzék a társadalmi, politikai és gazdasági életet a térség egy sor országában. Az örökség azonban rávetül a folyamatra, mert a régió polgárai kevésbé pártolják a demokráciát, ők inkább tartják a markukat az állam nyújtotta jólétért. És hajlanak a balos-tekintélyelvű magatartásminta felé. Ez a három tényező segít megérteni, a magyar és a lengyel illiberalizmus megerősödését. A kutatás kiderítette, hogy minél tovább élt valaki a szocializmusban, általában annál inkább elvárja az állami gondoskodást, illetve lesz balos-autoriter, és annál kevésbé tartja fontosnak a jogállamot. És ebben valóban a kommunista múlt a döntő. Igaz, ennek a tételnek ellentmond, hogy a Fidesz és a PiS jobboldali-populista, erős antikommunista retorikával. A magyarázat erre az, hogy a két párt hiába hangoztat jobbos nézeteket társadalmi kérdésekről és a nacionalizmusról, valójában a gazdaságpolitikában balra állnak hazai ellenzéküktől. De az is lényeges, hogy a baloldali-tekintélyelvűség elfogadása az idősebb nemzedékekre jellemző, a fiatalabbak esetében már fontosabb a demokráciaellenes örökség, mint a továbbélő balos ideológiai szemlélet és ez jól jön a jobboldali demagógoknak.

